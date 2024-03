Seconda Categoria. Only Sport, occhio al Bagnacavallo. Derby Marina-Casalborsetti

La delegazione provinciale di Ravenna, assieme alle altre due romagnole – Forlì-Cesena e Rimini – ha deciso di non fermare a priori i tornei di Seconda che, quindi, vedranno regolarmente il fischio d’inizio, salvo singole situazioni di campo impraticabile, decise sul momento dagli arbitri. Nel girone M sta prendendo il largo la capolista Only Sport Alfonsine capace di portarsi a +9 in classifica sulla Riolese Sportiva dopo aver vinto lo scontro diretto. Ma la capolista, domani, è attesa da una sfida davvero ostica, in casa della terza in classifica, il lanciatissimo Bagnacavallo, 10 punti esatti in meno dei biancoazzurri. Sarà anche una disfida di bomber tra Camara (capocannoniere con 11 gol) e D’Amico, dell’Only Sport Alfonsine che segue il rivale ad una sola lunghezza. Potrebbe approfittare dello scontro diretto la Riolese, seconda in classifica e impegnata contro la Real Voltanese, ultima. Oggi si anticipa Conselice-Centro Erika che vale tanto in chiave salvezza per i padroni di casa. Nel girone N, invece, prosegue il dominio incontrastato del Vecchiazzano che si è portato a +11 sulla coppia Marina-San Pancrazio. Vecchiazzano che gioca oggi, in casa, contro il Fornace Zarattini, settimo. Il Marina è atteso dal derby con la Stella Rossa Casalborsetti (che deve recuperare una gara contro il Valmontone) mentre il San Pancrazio ospita il Porto Fuori, formazione ai margini della zona playout. Programma Seconda Categoria (20ª giornata, ore 14,30). Girone M: Conselice-C. Erika. Domani: C. Guelfo-B. Tuliero, Bagnacavallo-Only Sport, Riolese-R. Voltanese, San Rocco-Palazzuolo, Vis Faventia-S. Potito, Vita-Bagnara. Classifica: Only Sport 44; Riolese 35; Bagnacavallo 34; Vita, Faventia 32; C. Guelfo 30; C. Erika 28; Palazzuolo 27; S. Rocco 24; Bagnara, B. Tuliero 23; S. Potito 18; Conselice 11; R. Voltanese 9. Girone N: Vecchiazzano-F. Zarattini. Domani: Dep. Roncadello-Low Street, Fiumanese-Godo, St. Rossa-Marina, S. Zaccaria-Real, S. Pancrazio-P. Fuori, Valmontone-Gs Romagna. Classifica: Vecchiazzano 51; Marina, S. Pancrazio 40; Fiumanese 34; Low Street 33; Gs Romagna 30; F. Zarattini 29; St. Rossa 26; Real 23; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Valmontone 16; Godo 10; S. Zaccaria -3. u.b.