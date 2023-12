Seconda categoria - Ora la sosta. Only Sport, girone d’andata perfetto. Male Godo, incubo San Zaccaria

In attesa delle semifinali provinciali di Coppa, in programma nel prossimo fine settimana, è il momento dei primi bilanci in Seconda Categoria. Nel girone M, campione d’inverno è l’Only Sport Alfonsine, salito in vetta all’ultima giornata dopo il successo sul Borgo Tuliero e la contemporanea sconfitta della Vis Faventia, comunque protagonista di un ottimo girone d’andata. Only Sport che ha perso solo una gara (a tavolino). Bene anche la Riolese Sportiva, sorta dalle ceneri del Riolo Terme e in grande recupero dopo un inizio non facile. Da vedere poi come andrà la prosecuzione della gara tra Palazzuolo e Castelguelfo, fermata per impraticabilità di campo con i bolognesi in vantaggio 1-0 a metà primo tempo: l’incontro si terrà sabato 16. In questo raggruppamento sono tre i bomber in vetta: Ricupa del Castel Guelfo, D’Amico dell’Only Sport (segnati sul campo ma 1 tolto dal giudice sportivo) e Kaja Gedis del Centro Erika Lavezzola.

Nel girone N, sta spadroneggiando il Vecchiazzano con 33 punti, pur reduce dal pareggio col Gs Romagna. Al momentaneo 2° posto la Fiumanese con 5 punti in meno dei rivali, ma sarà probabilmente superata dal Marina che deve giocare la prosecuzione del match - il 17 dicembre - col San Pancrazio e al momento è terzo con 27 punti, 1 in più dello stesso San Pancrazio che, tuttavia, giocherà con 3 uomini in meno (e sotto di 1 gol) il residuo della gara. In questo gruppo sembra decisa la sorte di San Zaccaria e Godo: la prima è ancora a -3 in classifica, la seconda a 3 punti (frutto proprio della vittoria col San Zaccaria) e difficilmente riusciranno a sopravanzare altri rivali, in questo momento già avanti di almeno 7 punti: in questo modo non si giocherebbero neppure i playout. Classifiche Seconda Categoria (13ª giornata). Girone M: Only Sport 26; Vis Faventia 25; Riolese 22; Palazzuolo, Vita, S. Rocco 20; S. Potito 19; Bagnacavallo 18; C. Guelfo, Bagnara 17; C. Erika 16; B. Tuliero 13; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Vecchiazzano 33; Fiumanese 28; Marina 28; S. Pancrazio 26; Low Street, St. Rossa 22; Gs Romagna 20; F. Zarattini 17; Real 16; P. Fuori 14; Dep. Roncadello 11; Valmontone 10; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.