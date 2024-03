Seconda categoria. Piandimeleto protesta: "Non ci iscriveremo al campionato»

Dal Piandimeleto calcio riceviamo e pubblichiamo: "L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Piandimeleto manifesta profonda delusione in merito alle decisioni della Commissione Territoriale Marche sui ricorsi presentati dal Casinina contro la sanzione pecuniaria del lancio di petardi al loro primo gol (sanzione confermata), e contro la sconfitta a tavolino decisa dal Giudice Sportivo per 0-3 per lancio di un petardo verso il guardalinee di casa (decisione annullata, l’incontro dovrà riprendere dal 18’ minuto sul risultato di 1-1). Pur attendendo di conoscere le motivazioni che hanno indotto tali decisioni, l’intero Consiglio Direttivo sta valutando seriamente di non iscrivere la società al prossimo campionato di Seconda Categoria. La decisione estrema è maturata a seguito appunto di una pronuncia che ha dell’incredibile in quanto di fatto smentisce la giusta decisione presa dal Direttore di Gara di non riprendere l’incontro per salvaguardare l’incolumità pubblica di giocatori, dirigenti, guardalinee ed arbitro stesso e dall’altro autorizza i tifosi del Casinina e di qualsiasi altra società a ripetere l’insano gesto con il lancio di petardi od altro, sapendo di non incorrere in nessun rischio o sanzione. La nostra società comunque a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica chiederà al Sindaco di Piandimeleto ed alle forze dell’ordine di giocare la predetta partita a porte chiuse non essendo in grado di garantire il ripetersi di un tale comportamento! Per noi la sicurezza viene prima di una stupida partita di calcio, per le istituzioni del calcio delle Marche si vede di no: chi è causa del suo mal pianga sé stesso, ci dispiace ma noi non parteciperemo a questo gioco al massacro".