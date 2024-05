Seconda categoria, playoff e playout. Spareggi: le date

Seconda categoria. Le date spareggi. Quarti di finale per il titolo regionale: sabato 11 maggio (15,30) Muraglia-Tavernelle; Ostra Calcio-San Biagio; Cassette D’Ete 1968- Borgo Mogliano; Acquasanta Calcio 1971-Petrioli 1960. Le semifinali si giocheranno sabato 18 maggio alle 16,30 e la finale sabato 25 maggio sempre alle 16,30. Gare con incontro unico con due tempi regolamentari di 45’ ciascuno; in caso di parità, rigori.

Playoff girone A. Primo turno, sabato 18 maggio 16,30. Girone A: Apecchio-Casinina, il regolamento prevede che la squadra seconda classificata (l’Apecchio) disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra quinta classificata (il Casinina). In caso di effettuazione della gara, qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi supplementari; in caso di parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa. Ca Gallo-Vis Canavaccio. Regolamento: la squadra terza classificata (Ca Gallo) disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco. In caso di parità supplementari ma niente rigori (vince la squadra che gioca in casa).

Playoff girone B (sabato 18 maggio ore 16,30 e con stesso regolamento del girone A): Cuccurano-Arzilla; Csi Delfino Fano-Della Rovere. Le vincenti del primo turno giocheranno il secondo turno sabato 25 maggio.

Playout. Il turno unico si giocherà sabato 18 maggio alle ore 16,30: Pian di Rose-Santangiolese. Regolamento: gara unica, qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, squadra perdente la gara sarà al 15° posto della classifica e, conseguentemente, retrocederà al campionato di Terza Categoria.

