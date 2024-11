Seconda categoria. Poker Stella Azzurra. Beffa Low Street. Pari Vis Faventia

Vincono le prime della classe, con la Stella Azzurra Zolino che piega il Centro Erika Lavezzola 4-1 (girone M) mentre la Fiumanese regola di un soffio il Low Street Ponte Nuovo in quello che può essere considerato il big match di giornata nel girone N. Nel gruppo M, alle spalle della capolista, poche emozioni (0-0) per la Vis Faventia (nella foto il tecnico Roberto Rodondi) contro il Psp Imola mentre il San Rocco risale in seconda posizione dopo il successo 2-0 in casa del Santagata Sport. Nel girone N, invece, vincono le prime tre, Fiumanese, Pol. 2000 e Stella Rossa, mantenendo così un certo vantaggio sulle quarte: staccate le rivali, ad eccezione del Mezzano, vittorioso 4-1 col Roncadello. (8ª giornata). Girone M: Borgo Tuliero-Brisighella 1-2, San Potito-Jcr Juvenilia 0-3, Santagata Sport-San Rocco 0-2, Sesto Imolese-Bagnara 3-2, Sporting Valsanterno-Riolese 0-3, Stella Azzurra Zolino-Centro Erika 4-1, Vis Faventia-Psp Imola 0-0. Classifica: St. Azzurra Zolino 19; Vis Faventia, San Rocco 16; Juvenilia 12; Sp. Valsanterno 11; Brisighella, Psp 10; S. Imolese, B. Tuliero 8; Santagata Sport, Bagnara 7; Riolese 6; C. Erika 5; S. Potito 3. Girone N: Pol. 2000-Pro Loco Reda 2-1, Deportivo Roncadello-Mezzano 1-4, Fornace Zarattini-Gs Romagna 0-2, Fiumanese-Low Street 2-1, Real-Vita 9-1, Stella Rossa-P. Fuori 1-0, Valmontone-Punta Marina 3-4. Classifica: Fiumanese 17; St. Rossa, Pol. 2000 16; Mezzano 12; Gs Romagna, Vita 11; P. Marina, Low Street, Dep. Roncadello 9; P. Fuori 8; F. Zarattini 7; P. L. Reda 5; Valmontone 4; Real 0.