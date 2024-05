Seconda Categoria. Ponte a Cappiano sogna Oggi match decisivo

Appena due punti a dividerle al termine della stagione regolare, una vittoria a testa nei due precedenti stagionali. Oggi alle 16 al campo sportivo di Calci, però, Ponte a Cappiano e Acciaiolo si giocano la finale play-off del girone D di Seconda Categoria che dà accesso agli spareggi interregionali per la Prima Categoria. I calligiani arrivano a questa sfida dopo aver eliminato per 1-0 in semifinale il Crespina grazie ad una rete in avvio di Covato, mentre l’Acciaiolo ha passato il turno dopo 120 minuti combattuti con il Capannoli, e terminati a reti bianche, solo grazie al miglior piazzamento in classifica. Vantaggio che i pisani avranno anche oggi forti del loro secondo posto con 58 punti rispetto ai 56 ottenuti dalla squadra di mister Bettarini, che a differenza del precedente incontro stavolta sarà costretta a vincere per proseguire la propria corsa verso la Prima Categoria. Con 57 centri i biancocelesti hanno segnato di più dell’Acciaiolo, fermatosi a 52, ma con ben 45 gol al passivo hanno anche incassato 16 reti in più.

Il pericolo numero uno per i biancocelesti è senza dubbio Tizaino Bruzzone, attaccante navigato con un passato anche nel Cagliari, sebbene non abbia mai esordito in Serie A, che in questa stagione ha segnato 15 reti. Mister Natali per l’occasione non potrà contare sullo squalificato Ceccarini, mentre al contrario nelle fila del Ponte a Cappiano dovrebbero essere tutti disponibili. I tre giocatori in doppia cifra Becherucci (23 reti), Covato (12 più uno nei play-off) e Donati (10) sono quelli che dovranno provare a trascinare i calligiani verso il traguardo, ma si sa queste sfide possono anche portare alla ribalta protagonisti meno attesi. Tra le curiosità c’è ne una che evidenzia il totale equilibrio che si potrebbe vedere tra queste due avversarie: entrambe infatti nel girone di ritorno hanno totalizzato gli stessi 26 punti, mantenendo così le due lunghezze di distacco in favore dell’Acciaiolo su cui si era concluso quello di andata (32 a 30).