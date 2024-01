Seconda categoria. San Godenzo-Rignanese finisce 0-0

Mercoledì scorso il San Godenzo e la Rignanese hanno completato la partita che era stata sospesa all’inizio del secondo tempo il 23 dicembre, a causa di un incidente stradale che aveva colpito i tesserati della società sportiva e la piccola comunità della Valdisieve. Si sono giocati i secondi 45’, partendo da un risultato di 0-0 che non è stato sbloccato.

La squadra allenata da Massimo Coppini ha cercato di fare la partita, creando alcune opportunità con il nuovo acquisto Darboe (ex Porta Romana) e poi con il subentrato Camara. In classifica il San Godenzo sale a 20 punti e rimane nella parte centrale della graduatoria; la Rignanese si porta a quota 9 ma è sempre al penultimo posto.

Domani il San Godenzo torna in campo ancora in casa ospitando il San Clemente dell’ex Curraj; gara interna anche per la squadra di mister Magni che ospiterà l’Audace Galluzzo Oltrarno. Una gara difficile che dovrà essere affrontata con la massima concentrazione possibile.