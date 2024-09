Seconda Categoria. San Vitale cerca il riscatto contro la Fivizzanese. Monzone sfida il Ricortola

Scatta questo pomeriggio alle ore 15,30, la giornata numero due del campionato di Seconda Categoria: vediamo se questo torneo decolla, se davvero è ricco di tante bollicine come da più parti sostengono. A Carrara, Filattiera, Monzone, a Marina di Massa e Villafranca sì tocca con mano la febbre da esordio casalingo in campionato per i marmiferi dell’Atletico di Secchiari, dei verdeori castellani, ai biancorossi della valle del Lucido, e delle vespe. È già esame di riparazione per i gialloneri della Villafranchese già costretti a riordinarsi nelle idee e negli atteggiamenti, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’ambizioso Fivizzanese.

La sfida al “Bottero“ contro una delle favorite alla vittoria finale qual è la Carrarese Giovani, per la comitiva di Gian Luca Conti è già tappa importantissima sia a livello psicologico che per la graduatoria. Nell’occasione i gialloblù di Maurelli non sono affatto disponibili a cedere terreno, animati dalla volontà di confermare le ottime qualità e soprattutto dare corpo al progetto – programma di vincere il torneo.

Il Ricortola forte della convincente prestazione, che una settimana fa, le ha consentito di abbattersi per 4-2 sul Pieve San Paolo, si appresta ora ad affrontare in un derby sentito i padroni di casa del Monzone. Sarà il famoso “Giannetti“ (ore 15,30) a collaudare la squadra neroverde di Spallanzani, impegnata nel primo turno esterno. Fuori porta anche per la matricola Dallas Romagnano protagonista sul terreno di gioco del Pieve san Paolo, gialloblù lucchesi decisi a rimettersi in piedi e riprendere a camminare.

"Il Pieve – dice il tecnico Bertolini – è una squadra bene organizzata con giocatori svelti nello sfruttare le occasioni che si presentano. Dovremo giocare molto la palla cercando di imprimere alla manovra continui cambi di marcia. Mi aspetto una prestazione straordinaria sotto il profilo della concentrazione e dell’impegno e sono convinto che sapremo farcì rispettare. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare tutte quelle situazioni che potrebbero metterci in difficoltà". La “Selva“ è campo principale. A confronto la rinnovatissima Filattierese e l’ambizioso Corsanico che medita il colpaccio. Trasferta ad alto rischio per la Fivizzanese in casa, si fa per dire, del San Vitale. Una giornata importante per L’Atletico Carrara che aspetta la visita del lanciato Migliarino. Una domenica importante per il Pontremoli, d’improvviso la squadra allenata da Bellotti, si sente gli occhi puntati addosso, c’è tanta curiosità intorno al club biancoceleste che nelle ultime ore si è assicurato le prestazioni del genio Gaddari al suo esordio sul campo del Pontasserchio.