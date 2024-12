Seconda Categoria. Santagata-Porto Fuori esultano ai rigori e si giocano la Coppa

Sarà Santagata Sport-Porto Fuori l’attesa finale della 3ª edizione del Memorial Frisenda, ovvero la Coppa provinciale di Seconda Categoria: entrambe le semifinali si sono decise ai rigori con esiti anche sorprendenti. La Polisportiva 2000, tra le big del girone N di Seconda, è stata eliminata dopo i tiri dagli undici metri dal Porto Fuori che si è imposto 7-5: i 90’ regolari si erano chiusi con un roboante 3-3. In vantaggio per 2-0 dopo pochi minuti (con Felli e Pizzardi) il Porto Fuori si è fatto rimontare prima da una doppietta di Giulianini e poi superare dal gol nel secondo tempo di Odunna. Sembrava già in finale, la squadra cervese, ma Zelo ha trovato il pari al 3’ di recupero: poi dagli undici metri è l’apoteosi per il Porto Fuori che in finale, dunque, se la vedrà con il Santagata Sport che l’ha spuntata ai rigori dopo il pari (1-1) al 90’. Pari maturato dopo i gol di Mattia Billi (in foto) nella ripresa e quello di Giovannini a inizio gara. È stato ancora rinviato al 15 gennaio, invece, l’atteso recupero – ultima gara che serve per chiudere l’andata – tra gli imolesi della Stella Azzurra Zolino, capolista nel girone M, e i faentini del San Rocco, quarti in classifica a -6 dalla prima.

Risultati Coppa Seconda Categoria, Memorial Frisenda. Semifinali: Riolese-Santagata Sport 1-1, 3-4 rig. (2’ pt Giovannini (R), 12’ st M. Billi); Pol. 2000-Porto Fuori 3-3, 5-7 rig. (12’ pt Felli, 23’ pt Pizzardi, 33’ pt e 37’ pt L. Giulianini (P2000), 30’ st Odunna (P2000), 48’ st Zelo).

u.b.