Seconda Categoria. Santagata-Porto Fuori oggi la finalissima del Memorial Frisenda

La Seconda Categoria ravennate vive oggi uno dei momenti clou dell’anno. Infatti si gioca al ’Guerrini’ di Savarna (ore 15, arbitra Pantera di Faenza) la finalissima provinciale della Coppa, 3º Memorial Frisenda, tra Santagata Sport e Porto Fuori. Chi vince festeggia ma entrambe passeranno alla fase regionale che inizierà nel mese di febbraio con 16 squadre: chi vince avrà, praticamente, un posto garantito nel campionato 2025-26 di Prima Categoria.

Al contrario di quanto accaduto sino a questo momento, nella gara di oggi in caso di parità al 90’ si disputeranno i due tempi supplementari e, solo in caso di ulteriore parità, si arriverà ai calci di rigore. Il Santagata Sport in finale dovrà fare a meno del suo bomber Mattia Billi (in foto) espulso in semifinale dopo aver segnato per i suoi; il che li ha portati prima ai rigori, poi all’atto conclusivo. I lughesi, ancora senza sconfitte nella manifestazione, hanno vinto il girone B, superando Vis Faventia, Bagnara, Gs Romagna e San Potito, poi regolato 3-0 il Borgo Tuliero nei quarti. Il Porto Fuori, di contro, in semifinale ha superato ai rigori la Pol. 2000 e nei quarti il Vis Faventia 3-1. In precedenza, nel girone D, Porto Fuori imbattuto e vittorioso contro il Mezzano 4-3, oggi una delle candidate alla promozione in Prima, poi autore di due pari con Brisighella (1-1) e Borgo Tuliero (2-2).

u.b.