Seconda categoria. Scarlino: prova verità a Caldana

Domenica da dentro o fuori per il girone G di Seconda categoria dove la capolista Scarlino (42 punti) fa visita al Caldana terzo in classifica (35 punti). Se i ragazzi di mister Cavaglioni riuscissero ad uscire da Caldana con la vittoria avrebbero compiuto un grande passo avanti verso la vittoria del campionato. Sorano permettendo però: i grigioazzurri, secondi con 40 punti, ospitano la Nuova Grosseto, formazione che cerca punti salvezza. Il Cinigiano, quarto, attende un Marina voglioso di inserirsi in zona playoff. In ottica salvezza invece c’è Maglianese-Alberese, mentre il Rispescia prova il miracolo a Orbetello. Nel girone C invece scontro salvezza per il Montieri all’isola d’Elba contro il Marciana Marina. Gli elbani hanno gli stessi punti dei biancoverdi. Il programma: girone C, Marciana Marina-Montieri; girone G, Caldana-Scarlino, Campagnatico-Castell’Azzara, Castiglionese-Roccastrada, Cinigiano-Marina, Intercomunale Santa Fiora-Marsiliana, Maglianese-Alberese, Orbetello-Rispescia, Sorano-Nuova Grosseto.