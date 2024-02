Seconda categoria. Sei cambi di panchina nel Girone I

Periodo molto positivo per la Ludus ’90 Valle dell’Arno, che è risalita in classifica nel Girone I della Seconda Categoria dopo il cambio in panchina. Niccolò Cenni ha sostituito alla guida del gruppo David Sbolci, con cui è arrivata la separazione poco prima di Natale, e la squadra ha cambiato marcia.

La Ludus ’90 Valle dell’Arno è imbattuta nel girone di ritorno e non ha mai perso nelle ultime otto giornate. Il pareggio a reti bianche di domenica scorsa sul campo della capolista Gallianese ha interrotto una serie di quattro vittorie di fila, le ultime tre con un totale di 14 gol segnati (cinque sia al Firenzuola che alla Nova Vigor Misericordia, altri quattro al Pian di San Bartolo).

Sono stati molti i cambi di allenatore nel Girone I in questo campionato: Sant’Agata (D’Apolito al posto di Meloni), Santa Brigida (Righini e poi Bosi per Di Pasquale), Nova Vigor Misericordia (Posi per Cresci), Caldine (Nanni per Vasetti) e Firenze City (Mariani per Baldini).