Seconda Categoria: sfide decisive nei gironi ravennati per la corsa ai playoff

Ultima di andata, nei due gironi ravennati di Seconda Categoria, in attesa del recupero della 6ª giornata che si terrà domenica prossima.

Nel girone M impegno non semplice per la capolista, Stella Azzurra Zolino che affronta il Psp nel derby imolese, formazione in lizza per un posto nei playoff. Alla finestra le due ravennati, Vis Faventia e Brisighella, a -3 e -4 dalla capolista. La prima sarà ospite del Santagata Sport, in lizza per evitare la zona playout mentre i brisighellesi saranno in trasferta sul campo del Bagnara che affianca il Santagata a 11 punti.

Nel girone N, i forlivesi della Fiumanese (gioca a Punta Marina) sono tornati in testa con 1 punto di vantaggio sulla coppia formata da Mezzano e Stella Rossa, nonché 2 sulla Polisportiva 2000. Quest’ultima ospita il Deportivo Roncadello mentre il Mezzano farà visita al fanalino di coda, il Valmontone, e la Stella Rossa al Real.

Seconda Categoria (13ª giornata, ore 14,30). Girone M: Bagnara-Brisighella, Centro Erika-San Potito, Riolese-Jcr Juvenilia, Santagata Sport-Vis Faventia, Sesto Imolese-Sporting Valsanterno, Stella Azzurra Zolino-Psp Imola. Ieri: San Rocco-Borgo Tuliero. Classifica: St. Azzurra Zolino 26; Vis Faventia 23; Brisighella 22; San Rocco 18; Psp 17; Sp. Valsanterno 15; C. Erika 14; Juvenilia 13; Riolese, B. Tuliero 12; Bagnara, Santagata Sport 11; S. Potito 10; S. Imolese 9.

Girone N: Pol. 2000-Dep. Roncadello, Porto Fuori-Low Street, Pro Loco Reda-Fornace Zarattini, Punta Marina-Fiumanese, Real-Stella Rossa, Valmontone-Mezzano. Ieri: Vita-Gs Romagna. Classifica: Fiumanese 25; St. Rossa, Mezzano 24; Pol. 2000 23; Low Street 19; Vita 16; Gs Romagna, F. Zarattini 14; P. Marina, P. Fuori 13; Dep. Roncadello 11; P. L. Reda 7; Real 6; Valmontone 4.