Seconda categoria. Sorano e Cinigiano. Un turno pieno di rischi

Scontro di cartello oggi per la sedicesima giornata del girone M di Seconda categoria: una delle due capoliste, il Sorano, sarà a Campagnatico, terzo e staccato di sei punti. La formazione di Manzella proverà quindi il tutto per tutto per rientrare in corsa. L’altra capolista, il Cinigiano, sarà sul campo del Riotorto, quarta in classifica con 28 punti. Il Montieri, quinto in classifica, sarà a Marsiliana per prendersi tre punti salvezza. La Castiglionese fanalino di coda andrà a Roccastrada nel tentativo di prendere tre punti salvezza.

Il programma: Campagnatico Arcille-Sorano, Castell’Azzara-Maglianese, Manciano-Santa Fiora, Marsiliana-Montieri, Paganico-Marina, Riotorto-Cinigiano, Roccastrada-Castiglionese, San Quirico 1969-Virtus Amiata.