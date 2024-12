SECONDA categoria. Sorano e Cinigiano . Prosegue il testa a testa

Sorano e Cinigiano continuano la propria corsa in vetta al girone M di Seconda categoria a distanza. Con due sfide, sulla carta, dalle opposte previsioni, le due capolista si apprestano a scendere in campo. Il Sorano sarà sul campo della Virtus Amiata, formazione in crisi di risultati con 8 punti e tre allenatori cambiati per un incontro che sulla carta appare da tre punti. Più complicato il turno del Cinigiano che attende il Manciano, formazione sesta in classifica e con del buon potenziale. Il Campagnatico Arcille, terzo, rischia a Santa Fiora contro una squadra che naviga a metà classifica, mentre in zona playoff il Montieri attende un Roccastrada che appare alla ricerca di se stesso. Il Riotorto invece sarà a Magliano dove i punti non saranno facili da prendere. Il programma: Castiglionese-San Quirico 1969, Cinigiano-Manciano, Intercomunale Santa Fiora-Campagnatico Arcille, Maglianese-Riotorto, Marina-Marsiliana, Montieri-Roccastrada, Paganico-Castell’Azzara, Virtus Amiata-Sorano.