Seconda categoria. Sorano e Scarlino in campo per il recupero di campionato

Si gioca oggi alle 14.30 sul campo di Latera lo scontro che potrebbe riaprire o chiudere i conti per il primo posto del girone G di Seconda categoria. In campo laziale si ritrovano quindi Sorano e Scarlino per il recupero della ventesima giornata di campionato. La sfida, inizialmente in programma l’11 febbraio scorso, era stata rinviata per l’impraticabilità del terreno di gioco. Oggi le due formazioni si ritrovano, con lo Scarlino attualmente primo in classifica con 52 punti, e col Sorano staccato di 4 lunghezze, ma motivato nel fare sua l’intera posta in palio per riaprire la corsa al primo posto. Una sfida che potrebbe riaprire la corsa al primo posto, oppure chiuderla del tutto nel caso di successo del team di Cavaglioni. Scarlino che domenica ha vinto sul difficile campo dell’Orbetello, terzo in classifica, aggiungendo ancora più valore alla prestazione. Mister Cavaglioni ha ritrovato Bigliazzi davanti che ha dato vivacità. Sorano che invece punterà su bomber Andrea Nuvola, giocatore capace finora di segnare ben 21 reti, essendo l’attuale capocannoniere del torneo. Sfida quindi aperta ad ogni risultato, con le due formazioni che potrebbero avere qualche problema di formazione dovuto al recupero infrasettimanale.