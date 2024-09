Seconda categoria. Un Piazza agguerrito con grande fiducia nella nuova stagione

Il Piazza si presenta con fiducia nei propri mezzi al via del campionato 2024-2025. Insieme ai biancorossi, allenati dal riconfermato Edoardo Micchi, ci sono anche: Molazzana, Gallicano, Borgo a Mozzano, Fornaci, Atletico Castiglione, Cascio. I dirigenti responsabili, insieme al presidente Giuseppe Pino Forlini (foto), sono: Michele Giorgi, Tiziano Tortelli, Cristian Giannasi, Gianluca Vincenti, Iacopo Gherardi.

La "rosa". Portieri: Marco Petroni (ex Camaiore) e Giorgio Ferri (ex Diavoli Neri); difensori: Ares Grandini, Marcos Tortelli, Marco Castagnoli, Diego Ferri, Diego Orsi, Alessio Mezzani (ex Fezzanese); centrocampisti: Alessio Coli, Luca Crudeli, Gianluca Cassettai, Alessandro Cassettai, Samuele Parmigiani Samuele (ex Pontecosi), Alessio Terni; attaccanti: Davide Rocchiccioli, Lorenzo Orsi, Mattia Ferri, Davide Gasparotti (ex Monzone).

La formazione garfagnina era stata ammessa per meriti sportivi al campionato di Seconda categoria nell’estate 2023, da cui mancava da ben quattordici stagioni. Il Piazza, per ben due anni consecutivi, aveva perso la finale play-off di "Terza" e, dunque, il ripescaggio per meriti sportivi era stato il giusto riconoscimento dei meriti della società biancorossa. Nello scorso campionato in "Seconda", la squadra di Edoardo Micchi si era piazzata al decimo posto, con 37 punti in trenta partite, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi, contro 13 sconfitte.

Dino Magistrelli