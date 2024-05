Seconda categoria: un solo punto divide le due squadre. Montignoso-Fivizzanese sfida all’ultima giornata

Montignoso

4

San Vitale Candia

2

MONTIGNOSO: Bedei, Verduci (82’ Cucurnia), Mosti, Canesi, Granai, Di Benedetti, Donati (71’ Grossi), Youssefi, Del Sarto, Costa (79’ Ofretti), Vatteroni (92’ Giunta). All. Alberti.

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Della Tommasina, Ricci Damiano, Deda Ardit (61’ Tonazzini), Di Benedetti, Stocchi (81’ Grande), Dell’Amico (81’ Della Pina), Deda Samuele (81’ Gallone), Ricci Gianluca, Kumanaku, Mengaroni (59’ Neri). All. Bertelloni.

Arbitro: Tonioli di Carrara.

Marcatori: 4’ Vatteroni (M), 39‘ Del Sarto (M), 41’ Ricci Damiano (S), 62’ e 69’ Costa (M), 67’ rig. Ricci Gianluca (S).

Note: 77’ espulso Di Benedetti (S) doppia ammonizione.

MONTIGNOSO – Come da copione il Montignoso ha liquidato anche i cugini del San Vitale, confermandosi una vera e propria macchina da gol, 81 le reti segnate in 29 partite. Con la sicura vittoria della squadra di Paolo Alberti, domenica di scena in casa della Filattierese sbattuta fuori dall’area playoff, le speranze dei rossoblù di promozione-diretta restano intatte, anche se l’unica antagonista, la Fivizzanese, che insegue a una lunghezza è passata sul difficile campo del Ricortola.

Ricortola

2

Fivizzanese

3

RICORTOLA: Murgese, Pedrinzani (81’ Bernuzzi), Vanni, Angeloni, Mannucci (56’ Cola Antonini), Michelucci, Gallone (66’ Stocchi), Guadagnucci, Sabatini, Conti (59’ Pezzetti), Sacchetti. All. Fini.

FIVIZZANESE: Cibei, Cardellini (59’ Salku Andrea), Bocchia, Mezzani (84’ Nardini), Gerali, Domenichelli, Berti, Clementi, Costa (77’ Zarrelli), Mencatelli (89’ Sartorio), Lopez (34’ Salku Bruno). All. Duchi.

Arbitro: Sanzò di Lucca.

Marcatori: 27’ rig Lopez (F), 39’ rig. Conti (R), 66’ Bocchia (F), 76’ Mencatell (F)i, 79’ autorete di Mezzani (R).

RICORTOLA – La Fivizzanese doveva vincere a ogni costo a Ricortola e non ha deluso le speranze tenendo accesa la fiammella della promozione diretta. Una Fivizzanese pronta alla battaglia, contro un buon Ricortola, che ora negli ultimi 90 minuti se la vedrà con il Pontasserchio.

Ebal.