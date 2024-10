Seconda Categoria Un turno elettrizzante. E’ big match tra Fivizzanese e Massarosa

Ci sono tante cose da capire, è una grande domenica. Non solo perché la Seconda Categoria è sempre più imprevedibile, ma soprattutto il programma della quarta tornata offre piatti prelibati. Se dovessimo scegliere, non sapremmo dove andare: Massarosa-Fivizzanese è davvero big match, il tecnico dei versiliesi Misuri cercherà di far andare fuori strada la squadra di Duchi, non sarà una formalità. Anzi, il giovane allenatore degli albicelesti lunigianesi, per l’occasione ha mutato lo spirito, l’atteggiamento, che continuerà a poggiare sulla sua forte personalità messa in chiaro in questi primi 270’ minuti.

Villafranchese-Migliarino Vecchiano è sfida dal grande fascino. L’appuntamento al “Bottero“ alla vigilia: va alla squadra allenata dall’ex pisano Andreotti, pur non proponendo una formula spettacolare. Conta la concretezza, questa Villafranchese nell’occasione dovrà indossare i panni della solidità e del cinismo. Non sarà semplice ma c’è da spegnere l’undici avversario.

Concentriamoci sulla Carrarese Giovani, oggi, sul campo della Filattierese. Sulla carta, ma solo su quella è partita segnata per l’undici verdeoro che, se battessero i marmiferi, farebbero un enorme salto, in classifica ma anche in quello psicologico cancellando i cinque schiaffoni presi in pieno volto domenica scorsa in casa della Medicea. Al “Raffi“, inizio, ore 15,30, c’è Dallas Romagnano-Ricortola, una prima assoluta per i ragazzi di Bertolini opposti a quelli di Spallanzani. Si potrebbe anche chiudere qui, perché è un derby che ha in sé già tanti motivi di interesse. Ma questo va oltre; sia l’una come l’altra squadra hanno l’assoluto bisogno di incamerare i tre punti in palio. San Vitale e Pontremoli si annuncia partita da tripla. A confronto, due squadre, proprio in virtù della loro diversità, oltre che delle loro paturnie, finiranno per accendere fuochi artificiali. È comunque chiaro che i padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria interna della stagione, per centrare questo obiettivo dichiarato, i ragazzi di Bertelloni dovranno raddoppiarsi negli sforzi per avere ragione di un complesso che per niente al mondo si sente già battuto e in settimana si è dotato del difensore Gioiele Pinzuti.

Trasferta ad alto rischio dell’Atletico Carrara impegnato respingere gli assalti del Pontasserchio. Monzone- Segromigno è da uno fisso.