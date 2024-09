Seconda Categoria. Una partenza elettrizzante. Fivizzanese e Villafranchese promettono spettacolo

Dopo le lezioni e le prove tecniche di trasmissione, ricominciano le domenicali liturgie del campionato di Seconda Categoria. Torneo che si annuncia infinito, interminabile, avvincente, che, pur essendo appena ai nastri di partenza ha nella Fivizzanese, Carrarese Giovani, Massarosa e Corsanico le squadre già costrette a inseguire la loro immagine e il ruolo di favorite per la vittoria finale. Curiosamente, a parte il Corsanico impegnato ad affondare in riva al lago Puccini le resistenze del Monzone.

"Si tratta – dice il presidente del club lunigianese Andrea Sisti – di un debutto tutt’altro che semplice. Giochiamo contro una squadra decisa a farci la festa. Non partiamo battuti, ma con la giusta umiltà nell’occasione possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo". Il calendario che muove il passo d’avvio alle 15,30 manda in visione in via Fosdinovo a Fossone il big match Carrarese Giovani-Massarosa, mentre la Fivizzanese fa il suo esordio sul campo amico, si fa per dire, sul "Rolando Rocchi" a Podenzana per affrontare nella prima stralunigianpalla la Villafranchese. I gialloblù marmiferi affrontano l’esordio in campionato, debuttando sulla “Fossone 2“" ospitando la maestosa nave da crociera Massarosa. La squadra affidata alle cure di Alessandro Maurelli, dopo gli arrivi delle pietre angolari ben rappresentate da Arturo Zuccarelli, Manfredi, Magnani, Pinzuti, Micheli, Ausili e dalle riconferme di Papi, Agnesini, Biasci ha molta voglia di fare sul serio ed è in possesso di credenziali da potenziale protagonista al vertice.

Le neopromosse Dallas Romagnano e Pontremoli FC inaugurano la stagione giocando in casa, entrambe decise a smontare rispettivamente le resistenze del Pontasserchio e dei cugini dell’Atletico Carrara riassunto sul palco della Seconda e affidato al vecchio lupo di mare Augusto Secchiari. Come si comporterà la squadra del Dallas in questa stagione? Una domanda difficile cui il presidente Andrea Pucci cerca di dare una risposta. "Non so cosa potrà succedere ma noi vogliamo sperare di recitare una buona parte. Sapremo farci valere, anche se indubbiamente questo è un campionato difficile per tutti ma aperto e sempre pronto a regalarci sorprese, speriamo gradite raggiungendo la salvezza". Fuori porta per Filattierese e San Vitale, i primi a Capannori contro il Segromigno i secondi a Vecchiano ospiti del Migliarino. Due squadre rinnovate, con il cuore gonfio di speranze, decise ad iniziare la raccolta di quei punti che dovranno consentire l’acquisizione di una salvezza tranquilla, senza patemi d’animo e sofferenze. Debutto facile per il Ricortola, fischio d’inizio alle ore 18,30, in via delle Pinete contro il Pieve san Paolo.