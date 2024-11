Seconda categoria. Vis Faventia, si allontana la vetta. Rimonta la Pol.2000

Vis Faventia fermata sullo 0-0 dal Bagnara, nel girone M di Seconda, e ora staccata di 3 punti dalla capolista Stella Azzurra, vittoriosa 1-0 sul Santagata Sport. Nel girone N il Low Street (in foto capitan Mattia Cangini) vince 2-1 col Gs Romagna e sale al 4º posto, accorciando su Stella Rossa e Fiumanese, fermate sul pari rispettivamente da Pro Loco Reda (2-2 rimontando da 0-2) e Porto Fuori (0-0). Torna in testa da sola la Pol. 2000 che, sotto di due gol, conquista il successo 4-3 sul campo del Valmontone. Seconda Categoria (10ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Psp Imola 0-0, Brisighella-Jcr Juvenilia 1-0, S. Potito-Riolese 0-5, S. Imolese-Centro Erika 0-1, Sp. Valsanterno-San Rocco 1-1, St. Azzurra Zolino-Santagata Sport 1-0, Vis Faventia-Bagnara 0-0. Classifica: St. Azzurra Zolino 23; Vis Faventia 20; San Rocco 17; Brisighella 16; Juvenilia 13; Riolese, Sp. Valsanterno 12; Psp 11; S. Imolese, B. Tuliero 9; Santagata Sport, C. Erika 8; Bagnara 7; S. Potito 6. Girone N: Dep. Roncadello-Vita 1-3, F. Zarattini-Mezzano 0-1, Fiumanese-P. Fuori 0-0, Gs Romagna-Low Street 1-2, Real-P. Marina 2-3, St. Rossa-P. L. Reda 2-2, Valmontone-Pol. 2000 3-4. Classifica: Pol. 2000 22; St. Rossa 20; Fiumanese 19; Low Street, Mezzano 18; Vita 15; P. Marina 12; Gs Romagna 11; Dep. Roncadello, P. Fuori 10; F. Zarattini 8; P. L. Reda 7; Valmontone 4; Real 0.

u.b.