Seconda e terza categoria. Castiglionese a Travison, il Montiano resta senza mister: Ercole lascia

La Castiglionese si affida ad una vecchia conoscenza. Il Montiano cambia allenatore.

In Seconda categoria la Castiglionese ha deciso di cambiare guida tecnica. Dopo le dimissioni di inizio settimana di Filippo Galeotti la società ha concluso l’accordo per affidare la prima squadra a Marco Travison, allenatore esperto che in passato aveva già guidato la formazione rossoblù. "La Castiglionese annuncia Marco Travison come nuovo allenatore della prima squadra – dicono i dirigenti castiglionesi –. Arriva in rossoblù un mister carismatico, castiglionese doc, di grande esperienza e dal curriculum importante anche in categorie superiori: un gradito ritorno sulla nostra panchina per affrontare al meglio la seconda parte di stagione ed inseguire il nostro obiettivo". La squadra infatti naviga in cattive acque di classifica nel girone M di Seconda categoria e Travison dovrà trovare la chiave di lettura per risollevarne le sorti.

Improvviso è stato invece il cambio di panchina in casa Montiano. In Terza categoria il Montiano si trova nei piani alti della classifica, con l’allenatore Massimiliano Ercole che ad inizio di questa settimana ha deciso di tirarsi indietro e dimettersi da tecnico nonostante la buona classifica con una squadra da poco tornata a calcare i campi. Adesso la società dovrà valutare il sostituto a cui affidare la formazione biancoblù in vista di domenica, quando riprende il campionato.