Seconda e Terza categoria. Subito goleade per Casalgrande e Albinea

Subito goleade per Casalgrandese e United Albinea nella vernice di campionato in Seconda categoria. Nella sfida tra matricole, il team di Villalunga asfalta (6-0) il Puianello mai in partita e punturato subito da Pellati e De Bonis. Lo stesso De Bonis firma la sua personale doppietta, prima della tripletta siglata dal centravanti Montanini. Dopo i due tris in Coppa Emilia, lo United Albinea annichilisce (5-0) il Montecavolo steso dalla doppietta del fantasista Franceschetti (da ricordare l’azione ubriacante con tutta la difesa saltata e gol a porta vuota), del centravanti Kessabi (incornata e penalty dopo l’errore di sette giorni fa) e gol di rapina ad opera di Margini. Ottimo inizio anche per la Borzanese che regola (3-0) la Cerredolese in gara fino a 10’ dal gong e vicina al pari: apre Strozzi in mischia, quindi raddoppia Sana e contropiede finale di Farris. Tre punti anche per la Boiardo Maer trascinata dal double del talentuoso Tagliani contro il Roteglia cui non basta il sigillo di Borelli.

Il ritorno al "Torelli", dove ha segnato tanto in maglia Scandianese, porta bene al bomber Luca Campani (’89) che decide per il Fellegara la contesa col Real Casina. Una fiondata del mediano Vezzadini a 10’ dal riposo fa esultare il neo-retrocesso San Prospero Correggio che doma la Reggio Calcio.

Botta e risposta fra i due tempi in Virtus Calerno-Saxum United: gli ospiti del trainer ex di turno Padula sprintano con l’inzuccata di Ceesay su corner, quindi i locali impattano dagli undici metri con lo specialista Falbo. Rammarico ospite quando in pieno recupero il baby Zaccarelli su azione personale fa tremare l’incrocio dei pali.

Copione identico fra Virtus Mandrio e Santos 1948 coi cittadini in buca grazie alla magia d’esterno destro inventata da Riccardo Como allo scadere del primo tempo. I gialloverdi di casa reagiscono e trovano il definitivo (1-1) su torsione del puntero Tulipano che anticipa tutti su angolo di Franchini. Solo un pari a reti bianche per la nobile decaduta Reggiolo al "Valeriani" contro il Rubiera.

In Terza categoria un contropiede finalizzato da Sonko firma il blitz dello Sporting Cavriago sulla Plaza Montecchio. Per il resto gara molto equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Dopo 3 palle-gol sciupate, il puntero Briselli imbuca un penalty che basta al Vetto per piegare il Cadelbosco; nella seconda frazione forcing ospite, ben gestito dalla retroguardia enzana. Una mischia risolta in area da Kankha a 15’ dal gong firma il blitz dello Sporting Tre Croci nel debutto della matricola Rivalta in formazione rimaneggiata.

Nella sagra del gol la spunta (4-3) il Gatta su un Collagna penalizzato da due autoreti dei difensori Menzà e Silvestri. Biancorossi avanti due volte all’intervallo col bis di Riccardo Coli e sorpassati nella ripresa da Bertucci e Ghirelli, prima del tocco conclusivo del mediano Davide Ferretti.

Federico Prati