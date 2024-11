Seconda F. Ubersetto e Modenese. È un super duello

Quello in vetta al girone ’F’ di Seconda categoria è uno dei duelli più belli fin qui dei campionati dilettantistici. L’Ubersetto capolista (nella foto ospite alla Domenica Sportiva) guida con 19 punti sui 21 disponibili delle prime 7 giornate, a +1 sulla Modenese che insegue a quota 18. Il maltempo di due settimane fa ha fatto sì che saltasse proprio lo scontro diretto, in programma lo scorso 20 ottobre e rinviato al 15 dicembre a fine andata, rendendo ancora più bello il testa a testa, con il Saliceta a 15 come terzo incomodo. A parte le prime due giornate in cui l’Ubersetto ha pareggiato col Real Maranello e vinto con la Maranese e la Modenese vinto sul campo dello Junior Fiorano e perso con la Saliceta, le due rivali da 5 giornate a questa parte viaggiano a braccetto, con 5 successi su 5 gare, anche se con modalità ben diverse: l’Ubersetto è una macchina da gol e con 20 timbri in 7 gare segna quasi 3 reti di media a gara, l’inseguitrice invece ha vinto 3 delle 5 gare di misura, ma soprattutto negli ultimi 450’ ha incassato appena una rete.