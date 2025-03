Seconda Finale mozzafiato. Fivizzanese, prova del nove

Quella in programma domani pomeriggio tra Fivizzanese e Migliarino è sfida decisiva, così l’ha definito l’osservatorio del campionato di Seconda Categoria, giuntom alla 28ª giornata. A confronto (ore 15,30), la prima forza del torneo contro la terza. C’è in gioco una buona fetta di futuro mediceo. Infatti, il duo di testa è formato da Fivizzanese (64 punti), e Carrarese Giovani (62), marmiferi che aspettano la visita del Pontremoli che si trova con un piede e mezzo in zona salvezza.

"Arrivati a tre giornate dalla fine non abbiamo più margine di errore rimangono tre partite da affrontare al massimo della concentrazione per non gettare via tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora – ha detto alla vigilia il ds della Fivizzanese Tornaboni –. Contro il Migliarino ci giochiamo una grossa fetta di campionato e spero che anche il paese ci venga a sostenere in massa". Non saranno della partita Bruno Salku e Gerali.

"Smaltiti i festeggiamenti per il grande traguardo raggiunto – afferma l’allenatore della Carrarese Giovani Incerti – occorre resettare tutto per tuffarci con professionalità sul campionato onorarlo fino alla fine. Domani riceviamo il Pontremoli che all’ andata ci ha imposto la divisione della posta, due punti persi che ci hanno fatto allontanare dalla vetta pertanto vogliamo portare a casa la vittoria, consapevoli di incontrare una squadra alla ricerca di punti salvezza". Non sarà della partita Papi appiedato dal giudice sportivo fino al 26 giugno. "per aver fatto abbandonare il terreno di gioco alla sua squadra in polemica con una decisione dell’arbitro e con un comportamento irrispettoso verso lo stesso, costringendolo a sospendere la gara". L’episodio riguarda la partita tra Villafranchese e Carrarese Giovani del campionato provinciale Juniores disputata il 19 marzo e sospesa sul risultato di 3-1.