Seconda La Fivizzanese inaugura il nuovo campo contro il San Vitale. Carrarese-Villafranchese promettono scintille

Diciassettesima tappa del campionato di Seconda categoria. Il turno si apre con il big match in programma sul campo sportivo “Ilio Traversa“ che domani pomeriggio dalle 14,30 mette a confronto Carrarese Giovani (34 punti)-Villafranchese (30), nuovamente a confronto dopo quattro mesi scarsi dal rocambolesco 3-3. "Domenica sarà una partita complicata ma bella – afferma il tecnico dei gialloneri Gian Luca Conti –, loro hanno dei grandi giocatori in tutti i reparti, secondo me è la squadra più forte della categoria, non solo perché sono ancora imbattuti. Non credo sia una partita da zero a zero, noi invece come sempre, non rinunceremo a giocare, anzi sappiamo che ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti, abbiamo le qualità per fare bene e metterli in difficoltà con il nostro modo di giocare e quello spirito di squadra che a noi non manca e, secondo me, in questa categoria è fondamentale".

Quale formazione manderà in campo? "La solita di sempre a parte alcune assenze importanti come quella di Pettazzoni e De Negri squalificati e gli infortunati Trevisan, Conti Simone, poi ho la fortuna di avere nei cambi, dei giovani molto interessanti che potrebbero aumentare ulteriormente il ritmo della gara".

"Conosciamo e rispettiamo il grande valore della Villafranchese –afferma il tecnico marmifero Incerti – ma allo stesso tempo siamo consapevoli del nostro obiettivo, che rimane la conquista del massimo del risultato nonostante le defezioni di Cipollini, Biasci e Aghey squalificati".

La Fivizzanese dopo un anno e mezzo passato lontano dal campo amico, dopo il taglio del nastro del presidente della regione Giani, domani ritorna a essere protagonista di fronte ai propri sostenitori affrontando il San Vitale, puntando ovviamente, come si è lasciato scappare il diggi Cardellini, al massimo del risultato. Il Pontremoli aspetta la visita del Pontasserchio con l’obiettivo di passare alla cassa e ritirare i tre punti. Fuori porta per Atletico Carrara, Monzone e Filattierese rispettivamente contro Migliarino, Ricortola e Corsanico.

