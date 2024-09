Seconda Luci puntate su Fivizzanese-Filattierese. Carrarese Giovani e Monzone promettono scintille

Dal mercoledì di Coppa Toscana alla terza di campionato di Seconda Categoria il passo è breve, l’inizio è fissato per le 15,30, due sono le Stralunigianesi in programma, mentre la partita di “spessore“ la giocano Carrarese Giovani e Monzone, un match da tripla. Detto questo, la LunigianPalla si appresta ad assistere ad un primo incrocio delicato. Al “Rolando Rocchi“ di Podenzana c’è Fivizzanese-Filattierese, mentre al “Romiti, a distanza di quattro giorni dall’incontro di Coppa, altro derbissimo tra Pontremoli e Villafranchese.

"Affrontare la Fivizzanese – ha detto in settimana il capitano-cannoniere dei castellani Roberto Mori –, forse è meglio anche se quelli già vanno a pieni giri. Due gare, sei punti, quattro gol realizzati, due subiti, più due in media inglese. Numeri importanti che fanno bene a tutto l’ambiente mediceo e fanno crescere soprattutto sotto l’aspetto psicologico, la squadra. È ovvio che l’impegno contro i cugini sia un ottimo banco di prova per tutti noi. Dovremo essere bravi nell’occupare gli spazi, aggredendoli alt, per riuscire a venire a capo di un avversario destinato a recitare un ruolo da protagonista. Mai come oggi, noi dovremmo essere concentrati e convinti di essere in grado di fornire una prestazione all’altezza dei nostri valori".

La Fivizzanese, che in settimana si è assicurata il pass al secondo turno di Coppa, si sta rivelando squadra corta, con un centrocampo irrobustito e forte della presenza del “vecchio“ ma sempre valido Mencatelli, poi con il ritorno di Bruno Salku in prima linea, il potenziale offensivo di colpo diventa di prim’ordine. "Non possediamo bacchette magiche – ha detto il tecnico Davide Duchi – ma cercheremo di rimanere svegli e con gli occhi bene aperti. La Filattierese è squadra d’alto bordo, dovremmo essere molto bravi per bloccare sul nascere le iniziative di una formazione intenzionata a giocarci brutti scherzi. Giocando con l’umiltà e quello spirito reattivo messo in mostra in questi due turni e in Coppa, esistono forti possibilità per fare bene".

Trasferta delicata per la matricola Dallas Romagnano, sul campo del Corsanico. Ricortola sul campo amico cerca la seconda vittoria, l’avversario da battere è il Pontasserchio. Alla “Fossa“ si gioca il derby tra l’Atletico Carrara e il San Vitale, due squadre alla ricerca del primo successo stagionale.