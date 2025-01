Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi. Passo falso Terranuova. Il gol di Marini non basta

Fezzanese 2 Terranuova 1

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, D’Alessandro, Salvetti, Campana (66’ Loffredo), Cantatore (77’ Scieuzo), Beccarelli (86’ Stradini), Ngom (70’ Lunghi), Mariotti (81’ Antezza). A disp. Nucci, Martera, Giammarresi, Fiori L. All. Gatti.

TERRANUOVA: Timperanza, Bega, Saitta, Lischi (54’ Petrioli), Privitera, Sacconi, Sanzamici, Iaunese, Mannella, Marini, Tassi (54’ Zhupa). All. Becattini.

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto.

Reti: 41’ Ngom, 56’ Marini, 59’ Mariotti.

Note: espulsi al 78’ Petrioli e al 94’ Loffredo.

SERAVEZZA - Seconda sconfitta consecutiva per il Terranuova che perde 2-1 a Seravezza con il fanalino di coda Fezzanese. I ragazzi di Becattini restano in zona playout al terz’ultimo posto con sette punti di vantaggio appunto sulla Fezzanese. Gli aretini partono forte e al 14’ Iaunese serve Sacconi il cui tiro è provvidenzialmente respinto da D’Alessandro. Al 21’ tocco di mano in area di Saitta ma l’arbitro fa proseguire. Al 23’ palla smarcante di Cantatore per Mariotti che si inserisce ed impegna Timperanza. Al 32’ i terranuovesi reclamano il rigore per un contatto in area tra Campana e Tassi. Poco dopo al 33’ Timperanza para con sicurezza il tiro, da posizione defilata, di Campana. Al 41’ locali in vantaggio con Ngom su assist di Mariotti. Al 49’ e al 53’ Mannella su punizione e Privitera con un tiro dal limite impegnano Pucci. Al 56’ pareggia Marini da sottomisura su cross del neoentrato Petrioli. Al 59’ Fezzanese di nuovo in vantaggio con Mariotti che va via in contropiede e segna con un preciso diagonale. Terranuova che protesta in quanto a loro dire la ripartenza nasce da un presunto fallo non rilevato. Nel finale espulsi Petrioli e Loffredo con le due squadre che escono dal terreno di gioco con gli animi decisame tesi.

Paolo Gaeta