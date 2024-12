Secondo faccia a faccia consecutivo. I Canarini attesi dalla capolista. Bolzan: "Saremo all’altezza»

Secondo derby consecutivo per la Fermana di scena oggi al Riviera delle Palme in una sfida dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Sulla carta Samb assolutamente favorita, forte di un primato in classifica consolidato nelle ultime giornate per la squadra di Ottavio Palladini, lanciatissima al comando del girone. Ma la Fermana è in serie utile da quattro turni, con tre vittorie e un pareggio, ultimo in ordine di tempo quello a Civitanova. Insomma canarini che non hanno alcuna intenzione di essere vittima sacrificale contro una big del girone. Gara preparata minuziosamente da Dario Bolzan in ogni suo dettaglio e con la convinzione di poter rendere la vita difficile anche ai rossoblù in un Riviera delle Palme che presenterà, come sempre nei derby, un grandissimo colpo d’occhio. "Affrontiamo la squadra più forte del girone, la classifica parla chiaro, ma noi siamo la Fermana e abbiamo il dovere di andare lì e fare una prestazione all’altezza. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e sono sicuro che i ragazzi giocheranno col cuore, è una partita che si prepara da sola a livello di stimoli, un match che tutti vorrebbero giocare davanti ad un pubblico e un ambiente così intenso. La Samb è una squadra di tanta qualità in ogni reparto, con una rosa ampia e costruita bene. Sarà importante avere un buon approccio iniziale, soprattutto per i più giovani, e leggere i momenti della partita". Fermana che deve rinunciare a Marucci, espulso nell’ultima gara a Civitanova ma che si presenta all’appuntamento con Tafa che tornerà al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica domenica scorsa ma anche con un D’Agostino in più nel motore. L’ex Ascoli, Monopoli e Montegiorgio probabilmente pronto a subentrare, considerando che si potrebbe rivedere dal primo minuto Ferretti nel tridente con Bianchimano e Valsecchi. Tra i convocati non c’è Marucci squalificato mentre Stefano Palmucci ha lasciato la Fermana, firmando per il Lanciano. Di contro ci sarà da fare attenzione sugli esterni offensivi rossoblù in particolare Kerjota sulla destra e probabilmente Fabbrini a sinistra: saranno presi in consegna rispettivamente da Barchi e probabilmente Cocino (preferito a Tomassini) che avranno il loro bel da fare. Servirà la versione migliore da trasferta della Fermana, quella vista di recente ad Avezzano con il sostegno dei 323 tifosi della Fermana che occuperanno la Curva ospiti dedicata ai tifosi gialloblù.

Probabile Formazione Fermana (4-3-3): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 19 Barchi; 8 Fontana, 5 Romizi, 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 15 Valsecchi A disposizione 1 Di Stasio,, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 11 Sardo, 20 Leonardi, 24 D’Agostino, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 29 Carosi, 30 Lomangino, All. Bolzan

Roberto Cruciani