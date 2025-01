Secondo successo di fila. Il Terre conquista Colorno. Quarto posto e -7 dalla vetta

terre di castelli

4

colorno

0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano (90’ Deliu), Ben Driss (46’ Esposito), Giordano, Gigli, Hajbi, Barbolini (74’ Scarlata), Hasanaj, Tzvetkov (64’ Bruno), Iori, Pigozzi (83’ Dembacaj). A disp. Venturelli, Noat, Lamanna, Guidotti. All. Domizzi

COLORNO: Rossi, Manghi, Botturi, Denti, Vezzani, Cavakca, Gallego (56’ Mbaye), Morrone, Aquino, Carrasco, Ziliotti. A disp. Viotto, Aracri, Crescenzi, Bertolini, Giglio, Coccoi, Casali. All.: Baldi Arbitro: Chouiref di Piacenza

Reti: 51’ Iori, 85’ e 92’ Scarlata, 89’ Bruno

Note: espulso al 41’ Maghi, ammoniti Barbolini, Iori, Rossi, Gargano

Il Terre conquista col Colorno la seconda vittoria di fila dilagando nel finale e resta al 4° posto a -7 dalla vetta. Al 6’ Rossi e Vezzani dicono di no a Iori, poi Barbolini non riesce a ribadire in rete. Al 32’ Ben Driss di testa, paratona di Rossi. Al 36’ Barbolini crossa rasoterra e Iori viene anticipato da un difensore che colpisce la traversa. Al 41’ Manghi si fa espellere per offese al direttore di gara. Domizzi inserisce ad inizio ripresa Esposito per Ben Driss e al 51’ ci pensa Iori con un eurogol a sbloccare la partita con un siluro nel sette. Al 54’ Gargano si presenta a tu per tu con Rossi ma il tiro si alza. Ancora un minuto ed è Barbolini a sprecare il 2-0. Al 67’ ancora Giordano dal limite ed ancora palla a fil di palo. Al 78’ Esposito su sponda di Hasanaj spreca malamente. All’85’ ci pensa il neo entrato Scarlata a trafiggere Rossi in diagonale. Poco dopo 3-0 di Bruno con Rossi non all’altezza. Poi Scarlata dribbla un paio di difensori e spedisce la palla nell’angolo opposto per il poker.