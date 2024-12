Sei anticipi nei dilettanti: sfide cruciali in Eccellenza e Coppa

Sei anticipi nei dilettanti. Partiamo dall’Eccellenza (ore 14.30): il Brescello/Piccardo (26) è lanciatissimo e sul campo del Salsomaggiore (19) andrà a caccia della sesta vittoria di fila, che lo spingerebbe al terzo posto momentaneo. Umore opposto per i parmensi: hanno vinto le prime quattro di fila a settembre, ma nelle successive dieci non hanno più trovato la vittoria. Arbiterà Karim Chouiref di Piacenza.

In Promozione (ore 15), nel girone A, derby tra Bagnolese (17) e Masone (12). I rossoblù sono rinvigoriti dalle tre vittorie di fila che hanno spinto la squadra fuori dalla zona rossa, il Masone è ultimo e non vince da 7 turni. Arbitro: Gennaro Nardi di Cesena.

Un anticipo in Prima categoria (ore 15): ecco per il girone C Guastalla (23)-Daino Santa Croce (10), coi primi favoriti. Arbitrerà Jacopo Manganiello di Modena.

Due antipasti in Seconda categoria (ore 15): nel girone D, San Prospero Correggio (18)-Sporting Club Sant’Ilario (20), con arbitraggio di Robert Georgel Floria di Reggio. Nel girone E una sfida nei bassifondi: l’Eagles Virtus Ancora Sassuolo (0) ospita il Roteglia (8), reduce da 4 sconfitte di fila. Arbitro: Ciro Cozzolino di Reggio Emilia.

Un match in Terza categoria (ore 15): il Gatta (20) ospita il Coviolo (12). Arbitrerà Enrico Monticelli di Reggio Emilia.

Coppa Eccellenza. I sorteggi delle semifinali: Nibbiano/Valtidone-Vianese e Gambettola-Vis Novafeltria. Si giocherà mercoledì 18 dicembre alle 20.30: in caso di parità nei 90’, ecco subito i rigori. Finalissima sabato 25 gennaio. Per gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Promozione se ne parlerà nel 2025 (in corsa Castellarano e Campagnola).