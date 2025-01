Semifinale di Coppa. Sarà Capraia-Lazzeretto. E domani si torna in campo

di Simone Cioni EMPOLESE VALDELSA Sarà Capraia-Lazzeretto una delle semifinali della Coppa Provinciale di Terza Categoria fiorentina. Le due compagini locali si sono infatti imposte nei quarti rispettivamente su Marcialla City e Polisportiva Carraia. I gialloblu di mister Costoli hanno espugnato 2-0 Marcialla grazie ai gol di Allegri e Boni, mentre a Cerreto Guidi la squadra di Peruzzi ha avuto la meglio ai calci di rigore grazie ai due penalty parati da Mannucci. Infallibili invece dal dischetto i biancorossi, che sono andati in gol con capitan Valenti, Lorenzo Governi, Ejlli e Terenzi. I tempi regolamentari, nonostante un dominio del Lazzeretto, si erano chiusi sull’1-1 con l’ospite Cenni che ha pareggiato nei minuti finali il vantaggio firmato da Andrea Governi.

Intanto, però, domani è già tempo per entrambe di tornare in campo. Il Capraia sarà di scena alle 15 a San Vincenzo a Torri per lo scontro diretto della 18esima giornata del girone A fiorentino. I padroni di casa hanno infatti 5 punti in meno della capolista Capraia, ma sono ancora imbattuti e sul campo amico hanno vinto 7 delle 9 gare disputate finora subendo un solo gol. La miglior difesa del campionato sfiderà quindi lo scoppiettante attacco del Capraia, autore fin qui di 59 gol in 16 partite. Alle 14.30, invece, il Lazzeretto andrà al Frascari di Pistoia per vedersela con il Capostrada Belvedere, un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off visto che le due compagini sono separate in classifica da un solo punto in favore dei padroni di casa.

Tre, però, gli anticipi che apriranno stasera il lungo fine settimana di Terza Categoria, tutti validi per la 15esima giornata del girone B di Pisa. Obiettivo riscatto per la capolista Calasanzio e la quarta forza Casenuove Gambassi, dopo le sconfitte del turno precedente, impegnate entrambe alle 21 rispettivamente al Marconcini di Pontedera contro l’insidioso Casteldelbosco e al Gonnelli di Gambassi Terme contro il più modesto Oltrera. Alle 20.45, invece, il Giovani Fucecchio 2000 riceve al Galli il fanalino di coda La Borra per allungare la propria striscia positiva. Nel medesimo raggruppamento domani alle 14.45 il Ponte a Elsa ospita l’ostico Stella Azzurra. Pur essendo nono in classifica, infatti, il team di Pontedera ha solo 6 punti in meno dei ragazzi di mister Bagnoli, terzi a meno tre dalla vetta ma con una partita da recuperare (l’ultima con l’Oltrera rinviata lunedì scorso per il forte vento).

Tornando al girone A di Firenze, sempre domani alle 15 il Marcialla sarà di scena a Malmantile mentre domenica alla stessa ora il Serravalle attende l’Euro Calcio Firenze. Infine, nel girone B di Lucca trasferta a Marginone domani alle 15 per il Galleno, sfida tutto sommato alla portata degli uomini di Riccardo Ricci.