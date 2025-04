Serata di Coppe: Piumazzo sfida Celtic Cavriago, finale Novese-Audax Casinalbo

Serata intensa di Coppe per tre modenesi.

Coppa Seconda. Per la fase regionale che assegna alla vincente il primo posto nei ripescaggi e quindi altissime chance di salire in Prima, tocca al Piumazzo (foto) nella semifinale delle ore 21,15 al campo ’Lari’ di Reggio contro il Celtic Cavriago (in caso di parità al 90’ ci sono subito i rigori). I reggiani del Celtic sono un avversario di grande spessore, primi nel girone ’E’ con 5 punti sullo United Albinea. I ragazzi di Davide Orlandi, invece, in campionato si sono guadagnati un posto playoff nel girone ’F’ dove a 2 gare dalla fine sono quarti assieme alla Saliceta, mentre nel cammino di Coppa regionale hanno già fatto fuori United Albinea in casa e Audax Libertas fuori. Chi vince troverà domenica in finale (ore 15,30 a Campogalliano) la vincente fra il Crevalcore (seconda a -3 dallo Junior Finale nel girone ’G’) e i romagnoli dell’Accademia Marignanese, prima nel girone ’P’ riminese a +6 sul Superga: la gara si gioca alle 20 a Crevalcore, col Piumazzo che in caso di finale proprio con la Marignanese avrebbe un piede e mezzo in Prima.

Coppa Terza. Alle 20,30 al campo ’Rognoni’ della Madonnina si gioca la finale fra la Novese e l’Audax Casinalbo, che sono in vetta anche ai rispettivi gironi di campionato: in caso di parità supplementari e rigori.

Eccellenza. La Correggese dopo le dimissioni di Rossi ha scelto Francesco Salmi, ex Cittadella.

