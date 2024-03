Serata speciale. Ai Fedelissimi la grande festa per squadra e staff

I Fedelissimi hanno festeggiato ieri sera la promozione della Robur insieme ai protagonisti della grande impresa. "Anche se il campionato è quello dell’Eccellenza".

Doveroso "festeggiare chi ha reso possibile annullare il punto più basso della storia della Robur in soli pochi mesi, salendo il primo scalino della rinascita... L’epilogo di questa stagione non era scritto da nessuna parte. Era dal lontano 2014-15 che non veniva festeggiata una promozione, allora fu in serie C, oggi in serie D, ma dietro a questo successo ci sono anni di delusioni, di incapacità gestionale, di cadute e di tanto altro che ci auguriamo non si ripresenti mai più. Vincere è sempre bello ma non facile e tutto passa dal prendere atto della realtà in cui siamo e calarsi in essa con convinzione. Quello che hanno fatto la società, l’allenatore, la squadra e i tifosi...".