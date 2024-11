Seravezza ancora a Livorno. Stasera sedicesimi di Coppa

Torna a Livorno a soli tre giorni di distanza il Seravezza Pozzi che dopo lo 0-0 in campionato di domenica si ripresenta allo stadio “Armando Picchi“ per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Si gioca stasera con fischio d’inizio alle 20.30 e all’Ardenza arbitrerà Gianluca Cipriano della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti di linea Piergiorgio Stotani di Viterbo e Cristiano Rosati di Roma 2.

La formula della Coppa prevede gare secche anche in questi sedicesimi di finale con calci di rigore immediati in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. Chi passa va agli ottavi di finale (che si giocheranno fra due settimane: mercoledì 4 dicembre, sempre in gara unica). Oggi l’altro derby toscano di Coppa sarà alle 14.30 Sangiovannese-Follonica Gavorrano.

Il Seravezza questa sera non avrà lo squalificato Bedini in mezzo al campo dove manca sempre anche il 2005 Sforzi. Ovviamente sono fuori anche i lungodegenti Marinari e Delorie.

"Il pareggio di domenica è “un punto guadagnato“ – ammette il tecnico verdazzurro Lucio Brando – anche se io gioco sempre per vincere e quindi questa frase non mi piace mica poi tanto. Per la prima volta in stagione però abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo sotto sul piano del gioco mettendoci in difficoltà. Non considero infatti la partita col GhiviBorgo che perdemmo male 3-0 nel turno infrasettimanale di un mese fa perché quella fu una gara molto anomala". "Credo che ciò che sta facendo il Seravezza attualmente sia qualcosa di cui andare molto orgogliosi e fieri – dice il quasi 53enne allenatore di Biella – contro di noi domenica una corazzata come il Livorno, costruita per vincere... e ci riuscirà, ha cambiato modulo per fronteggiarci variando assetto tattico rispetto a come gioca abitualmente. A tal proposito non sarà facile preparare e leggere il match di Coppa perché non so bene che Livorno aspettarmi. Vincendo entreremmo nelle prime 16 squadre d’Italia rimaste in corsa in Coppa però sicuramente faremo un po’ di variazioni, com’è giusto che sia, dando minutaggio a qualche giocatore sin qui meno impiegato. Ci andremo a giocare la nostra partita, così come credo farà Indiani. Certo è che i giocatori “in alternativa“ che ha lui non sono gli stessi che abbiamo noi quindi è facile pensare che ci possa essere ancora più gap fra noi e loro rispetto alla partita di domenica in campionato. Ma questo tuttavia non ci spaventa. Torniamo a Livorno con la nostra identità per dare il massimo che abbiamo, cercando di prenderci questi ottavi di finale".

Probabile formazione (4-4-2): 22 Borghini (’04); 27 Caddeo (’05), 18 Accorsini (04), 3 Coly, 26 Bartolini (’05); 4 Mosti, 19 Menghi, 6 Greco, 11 Sessa (’06); 20 Bocci (’05), 30 Stabile (’04).