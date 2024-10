Seravezza atteso da 3 gare vicine senza Mosti

In Serie D ci si appresta a vivere una delle poche settimane della stagione con tre partite in otto giorni. Ci sarà infatti mercoledì prossimo (23 ottobre) il turno infrasettimanale per tutti da calendario. Il Seravezza Pozzi, come molte altre società, si è accordato per anticipare al sabato la sua partita di questo weekend così da avere un giorno in più di riposo (e di preparazione) in vista del mercoledì di campionato. Dunque domani ci sarà Orvietana-Seravezza. Gli altri 6 anticipi del girone E tosco-umbro-laziale-ligure sono: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana; Fezzanese-Follonica Gavorrano (che si gioca al “Buon Riposo” di Pozzi); GhiviBorgo-Poggibonsi; Ostia Mare-Figline; San Donato Tavarnelle-Sangiovannese; Sporting Trestina-Flaminia Civita Castellana. Intanto proprio il Seravezza ha incassato un duro colpo dal giudice sportivo con la squalifica per ben tre giornate al difensore Luca Mosti dopo la gomitata in faccia rifilata all’avversario Ciofi del Montevarchi domenica scorsa al 92’.

In casa Viareggio in Eccellenza intanto non si placa la polemica della tifoseria (gli ultras hanno annunciato che diserteranno “la trasferta“ domenica) per il fatto che il match casalingo contro la Pro Livorno Sorgenti domani l’altro non si giocherà al Marco Polo Sports Center bensì al “Buon Riposo“ "per ragioni di ordine pubblico". È pienamente rientrato il difensore Luca Bertacca e già per questa domenica contro la Pro Livorno a Seravezza potrebbe farcela ad esserci anche il centravanti Cristian Brega, il cui risentimento muscolare si è rivelato dunque meno grave del previsto. Sta spingendo forte per recuperare pure l’altro attaccante Mattia Morelli che vuole provare ad esser disponibile per domenica (… ma forse è più verosimile il suo rientro in quella dopo, nel derby col Real Forte dei Marmi Querceta del 27 ottobre). Infine il duttile centrocampista Manolo Benassi ne ha ancora per un mese circa: il suo percorso di recupero sta procedendo bene dopo l’operazione cui si sottopose lo scorso 16 settembre (l’intervento chirurgico per la riparazione del menisco esterno del ginocchio destro).

In casa Camaiore si è ristabilito il centrocampista Yuri Amico. Invece il difensore Matteo Zavatto, dopo l’importante stiramento avuto, per rientrare avrà ancora una o due settimane. Un po’ più lunghi i tempi per rivedere in campo l’attaccante Daniel Kthella: ci vorrà ancora un mesetto dopo la brutta botta al ginocchio subita. Mentre il portiere titolare Marco Barsottini si è tolto il gesso alla mano e attende solo il via libera dell’ortopedico: potrebbe tornare in campo da domenica 3 novembre.

Simone Ferro