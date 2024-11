Seravezza, big match col Livorno. La Faina nella tana del Camaiore

Momento cruciale della stagione quando siamo a un terzo dei campionati e col mercato di dicembre che incombe. Vediamo che aspetta i nostri 10 club versiliesi dalla Serie D alla Seconda.

Serie D (12ª giornata). Il turno inizia già oggi nel girone E con l’anticipo Fulgens Foligno-Aquila Montevarchi. Domani il big-match assoluto è allo stadio “Armando Picchi“ dove il Livorno (privo dello squalificato Risaliti) ospita il Seravezza Pozzi. Lo stesso match si ripeterà poi appena tre giorni dopo dato che Livorno-Seravezza sarà anche il sedicesimo di finale (in gara secca) della Coppa Italia di Serie D mercoledì 20 novembre. Ma prima della Coppa, che conta il giusto, c’è il campionato... che conta eccome. Gli amaranto sono primi, i versiliesi terzi a -5 dalla vetta. All’Ardenza il Seravezza un anno fa ci andò a vincere 1-0 col gol-partita di Benedetti, che adesso è ad una sola rete da quota 100 sigilli in verdazzurro. Domani arbitrerà Acquafredda di Molfetta con assistenti Miccoli di Bari e Nesi di Firenze. Non ci sarà in panchina Brando poiché squalificato. Al “Buon Riposo“ di Pozzi domani alle 14.30 c’è invece Fezzanese-Grosseto.

Eccellenza (11ª). La partita di cartello è al Comunale fra l’imbattuta capolista Camaiore di Cristiani (squalificato fino all’8 dicembre) e il Castelnuovo Garfagnana della ’Faina’ Vangioni. Nei bluamaranto mancherà Kthella (squalificato 3 giornate) mentre dalla squalifica rientrano Cornacchia e Bacci. Fuori anche il 2005 Belli, fermato un turno per somma di ammonizioni. Dirigerà Biagini di Lucca, coadiuvato dai pisani Casole e Pieve. Deve vincere quasi per forza il Viareggio con la Cuoiopelli ultima della classe (ma in risalita visti gli ultimi suoi due risultati fra campionato e coppa) in casa, dopo la brutta figura con eliminazione in Coppa di mercoledì a Seravezza contro la Massese. Amoroso non avrà Luca Remedi, squalificato. Al Marco Polo SC fischierà Tinelli di Verona, coi guardalinee Puccini di Pontedera e Mangini di Livorno. Sfida durissima per il Real Forte Querceta a Cenaia contro l’ex Sena: nei locali squalificati Puleo e Matteo Rossi, negli ospiti Micchi. Terna designata: Cornello di Firenze, Gambini di Pontedera e De Matteis di Empoli.

Promozione (11ª). Il turno si apre con l’anticipo odierno fra la Real Cerretese (dove è appena approdato l’ex secondo portiere del Viareggio Gianni Santini) ed il Cubino. Il Pietrasanta primo della classe domani va a Monsummano (dove come nuovo tecnico c’è Corrado Scintu al posto dell’esonerato Fanucchi). Arbitra Avelardi di Livorno, coi pisani Corcione-Diomedi. Il Forte dei Marmi riceve al “Necchi“ il Firenze Ovest: terna tutta livornese con Scardigli, Mori e Bo.

Prima categoria (10ª). Il Capezzano è a caccia della 4ª vittoria di fila: al “Cavanis“ arriva il Romagnano del nuovo tecnico ’Lele’ Moriani (subentrato a Davide Tedeschi). Arbitra Incontrera di Livorno. La Torrelaghese va a Corsagna (Di Sacco di Pisa).

Seconda categoria (10ª). Massarosa a Pontasserchio (Grasso di Livorno). Corsanico (senza più capitan Cipollini) a “Le Colline“ contro la capolista Fivizzanese (Veracini di Pontedera).