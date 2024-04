Seravezza, che carattere. Il Forte mantiene la vetta

Nazionale. Successo di prestigio del Seravezza Pozzi che batte la Sangiovannese con un pirotecnico 4-3. A referto Chelucci 2, Malfatti e Bonuccelli. “Bella partita e successo meritato - assicura Davide Pisani -. Nel girone di ritorno la squadra è nettamente migliorata”.

Classifica: Tau Calcio 57; Livorno 53; Montevarchi 50; Sangiovannese 44; San Donato Tavernelle 41; Fezzanese 38; Città di Pontedera 33; Mobilieri Ponsacco e Cenaia 27; Poggibonsi 26; Seravezza Pozzi e Figline 20; Certaldo 8; Ghiviborgo 7.

Regionale. Il Forte dei Marmi mantiene la vetta con il largo 5-2 sul Capostrada. A segno Carlo Mosti, De Angeli, Dell’Amico, Deda e Rubini. “Successo che ci mantiene avanti con una giornata in meno da giocare” sottolinea Lorenzo Cortopassi. Un buon Capezzano Pianore cade 2-1 sul campo della Lampo Meridien. Non basta Moriconi, ma Gianluca Di Cola è comunque soddisfatto: “Sono comunque orgoglioso perché i ragazzi hanno giocato molto bene”. Fondamentale successo del Lido nel derby contro il già retrocesso Camaiore per 5-3. Alla doppietta di Gentile si sommano i centri di Antonio Scognamiglio, Benedetti e Tartarelli. Ma non è stato un successo agevole, tanto è vero che un indomito Camaiore, già in 10 uomini, aveva chiuso avanti il primo tempo 2-1. “Nel primo tempo - commenta Luca Lazzarini del Camaiore - siamo stati veramente bravi, ma nella ripresa c’è stato un calo inevitabile”. Per il Lido, come precisa Daniele Del Chiaro, era importante solo vincere: “Partita brutta in cui loro si sono approcciati meglio. Nella ripresa siamo saliti di tono”.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 52; Lampo Meridien 51; Atletico Lucca 46; Capezzano Pianore 42; Montecatini e Academy Porcari 36; Quarrata 35; Larcianese e Capostrada 34; Don Bosco Fossone 31; Lido di Camaiore e Casalguidi 28; Pescia 11; Camaiore 9.

Sergio Iacopetti