Seravezza col Figline. Il Viareggio va a Massa

Mentre il mercato la fa da padrone... la testa va al campo domani nell’ultima domenica di novembre. La notizia della settimana è l’ingaggio in Serie D da parte del Follonica Gavorrano del vincente direttore generale Paolo Giovannini (ex Arezzo) che prende il posto di Renato Vagaggini. Il Viareggio invece in Eccellenza ha svincolato Stefano Marinai (la sua possibile vicina destinazione è il Forte Querceta) e Chicchiarelli. Presto farà lo stesso con Sorbo e Brega (per il bomber in pole c’è il San Giuliano). In entrata le zebre dopo aver ufficializzato Ortolini davanti prenderanno anche come esterni d’attacco sia Baracchini (dal Real FQ) sia Granucci (dal Ponte Buggianese) e come alternativa in difesa il jolly Nannetti.

Serie D (13ª giornata). Nella quint’ultima di andata il Seravezza Pozzi, reduce dall’uscita in Coppa Italia ai sedicesimi perdendo 3-0 a Livorno... dove in campionato domenica scorsa aveva pareggiato 0-0, ospita al “Buon Riposo“ il Figline fresco di cambio in panchina con Marco Brachi (ex Real FQ) che ha preso il posto dell’esonerato Stefano Tronconi. Nel Seravezza out per squalifica Sanzone e Bedini. Arbitra Kurti di Mestre, con assistenti di linea Foglietta di Foligno e Quaglia di Mestre.

Eccellenza (12ª). L’imbattuta capolista Camaiore ha il "testacoda" a Santa Croce sull’Arno contro l’ultima della classe Cuoiopelli: dirigerà Bulletti di Pistoia, coadiuvato da Rocchi di Pontedera e Bagnolesi di Valdarno. La partita più attesa però è senza dubbio Massese-Viareggio, diretta da Mauro di Pistoia, con i guardalinee senesi Laganà e Meocci. Il Real Forte Querceta invece inizia la "terza era" Buglio ospitando al “Necchi-Balloni“ il modesto Certaldo: terna designata con Ferrara di Piombino ed i pisani Dore e Braga. Nel Real FQ è squalificato Vittorini.

Promozione (12ª). Pure qui, come in Eccellenza, è la quart’ultima d’andata. Per le versiliesi due "big-match": Pietrasanta-Real Cerretese allo stadio “XIX Settembre“ (arbitro Baldasseroni di Pistoia, assistenti Di Legge di Pisa e Mangini di Livorno) e San Giuliano-Forte dei Marmi al “Bui“ (Foresi di Livorno, Particelli di Carrara e Chernenkova di Piombino). Nel Forte squalificato Rodriguez che è obiettivo del Castelnuovo ma alla fine potrebbe rimanere con gli squali.

Prima categoria (11ª). La partita di cartello è Atletico Lucca-Capezzano (fischia Capetta di Carrara). La Torrelaghese invece riceve il Montecarlo al “Martini“ (Mammini di Pontedera).

Seconda categoria (11ª). Ci sono Massarosa-Pieve San Paolo (Paganelli di Lucca) e Atletico Carrara-Corsanico (Cagnoli di Viareggio).

Simone Ferro