Seravezza contro la cabala. Che sabato col Gavorrano

Vuole sfatare il tabù Follonica Gavorrano il Seravezza Pozzi che oggi nell’anticipo della 17ª giornata di Serie D (ultima del girone d’andata e dell’anno 2024) al “Buon Riposo“ alle 14.30 cercherà di cambiare la storia di una sfida che vede i verdazzurri sempre perdenti contro i minerari in partite ufficiali. Contro il Follonica Gavorrano il Seravezza ci ha vinto solo in amichevole (fu un 3-1 agostano nell’ultima stagione di Vangioni in panchina) mentre fra campionato e coppa ci ha perso ben 7 volte su 7 negli ultimi anni e sempre con partite da "over".

Oggi a Pozzi arbitrerà Luigi Scicolone di San Donà di Piave, coadiuvato dagli assistenti di linea Christian Giannetti di Firenze ed Emanuele Materozzi di Arezzo. Intanto in questo girone E di Serie D in settimana sono cambiate altre due panchine: alla Fezzanese ha già lasciato Alberto Ruvo (ex Seravezza) e al suo posto è arrivato il 3° allenatore diverso di questa stagione che è Andrea Gatti (ex Castelnuovo Garfagnana in Eccellenza dove ad inizio novembre era stato sostituito da Vangioni); all’Aquila Montevarchi invece è saltato Nico Lelli, rimpiazzato dal ritorno in Valdarno di Atos Rigucci.

Oggi nel Seravezza rientra il jolly Mosti dalla squalifica ma sono in fortissimo dubbio sia Menghi (nel caso è pronto Coly) sia nuovamente Bellini.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 19 Menghi (3 Coly), 14 Turini (2005); 5 Paolieri (2006), 21 Bedini, 6 Greco, 8 Lepri; 30 Stabile (2004), 9 Benedetti (C).