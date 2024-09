Seravezza: debutto a porte chiuse. A Sarzana la tribuna è inagibile

Iniziare il campionato senza tifosi non è proprio il massimo della vita. Toccherà questa sorte invece al Seravezza Pozzi, unica formazione versiliese rimasta nel campionato di Serie D (che i verdazzurri disputano per il loro ottavo anno consecutivo). Nella prima giornata del nuovo massimo campionato dilettantistico 2024/2025 i versiliesi saranno di scena domani, con fischio d’inizio alle 15, allo stadio “Miro Luperi“ di Sarzana contro l’unica squadra ligure del girone E: la Fezzanese. Ma l’impianto non sarà aperto al pubblico: spalti inaccessibili infatti "causa inagibilità della tribuna". E dunque sarà debutto a porte chiuse, con il dispiacere dei sostenitori seravezzini che non potranno seguire la squadra in questa prima trasferta del campionato in terra ligure.

Nella Fezzanese per altro militano il camaiorese doc Iacopo D’Alessandro e l’altro ex Camaiore Silvestro Geraci, entrambi passati in maglia verde proprio quest’estate salendo di una categoria rispetto all’Eccellenza che stavano facendo con i bluamaranto. Domani Fezzanese-Seravezza sarà diretta dall’arbitro Andrea Paccagnella della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti di linea Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma e Alessandro Dri di Reggio Emilia. Nel Seravezza oltre ai lungodegenti Marinari e Delorie (stagione finita per entrambi: rottura crociati) mancheranno i 3 squalificati Mosti, Coly e Accorsini.