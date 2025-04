Seravezza e Figline pareggiano: un punto a testa in Valdarno

figline

0

seravezza

0

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Borghi, Cavaciocchi, Milli (20’ st Dama), Nobile, Zellini (3’ st Rosini), Rufini (20’ st Noferi), Gozzerini (24’ st Bruni), Torrini, Mugelli (33’ st Ciravegna). (A disposizione: Daddi, Gozzini, Allushaj, De Ferdinando). All. Marco Brachi.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti (43’ st Sanzone), Menghi, Coly, Sava (19’ st Paolieri), Bedini, Greco, Bellini (19’ st Lepri), Bocci (19’ st Sforzi), Stabile, Benedetti (38’ st Cesari). (A disposizione: Borghini, Turini, Raineri, Accorsini). All. Lucio Brando.

Arbitro: Gabriele Iorfida di Collegno (assistenti di linea Paul Andrei Popescu di Alba-Bra e Ruggero Marra di Torino).

Note: ammoniti Nobile (F), Dama (F) e l’allenatore Brachi (F), Stabile (S) e Coly (S).

FIGLINE VALDARNO – Voleva invertire la rotta recente il Seravezza tornando ai tre punti ma invece deve accontentarsi di farne uno solo in terra valdarnese contro un’avversaria ostica che è in lotta per la salvezza.

Il campo in pessime condizioni del “Goffredo Del Buffa“ non ha certo aiutato lo sviluppo della manovra verdazzurra, poco congeniale ad un terreno irregolare. Il primo tempo è stato brutto ed il Figline del grande ex recente Filippo Mugelli ha preso pure un palo. La squadra di casa, allenata dall’ex Real FQ Marco Brachi, ha giocato in modo ostruzionistico facendo faticare il Seravezza, che poi però si è rimesso in carreggiata bene nella ripresa disputando un ottimo secondo tempo. Purtroppo per i versiliesi però in attacco le polveri sono bagnate ed in questo momento mancano le cartucce. Capitan Lorenzo Benedetti ha sbagliato due gol, idem ha fatto il 2004 Stabile e un’occasione l’ha gettata alle ortiche pure il subentrato 2006 Paolieri.

Alla fine sanno tanto di due punti persi, lasciati per strada. Adesso il Seravezza, a quattro giornate dalla fine della regular season, è stato agganciato al terzo posto dal GhiviBorgo “delle meraviglie“ di Tommaso Bellazzini (che è uno dei candidati per la panchina verdazzurra nella prossima stagione qualora dovesse esserci un’interruzione del rapporto con Lucio Brando). Tra le note positive del Seravezza di ieri ci sono stati Luca Mosti (migliore dei suoi) e il 2005 Sforzi (che entrando dalla panchina ha avuto un ottimo impatto).

I numeri recenti del Seravezza però non sono buoni: due soli punti fatti nelle ultime quattro partite. Se non altro ieri si è rivisto un clean-sheet: e tenere la porta inviolata dopo aver preso 9 gol nelle precedenti tre partite era aspetto assai importante.

Continua invece a mancare il gol a bomber Benedetti (ieri anche sostituito nel finale): il numero 9 verdazzurro non segna da più di due mesi (la sua ultima rete è datata 26 gennaio 2025) mentre il gol su azione gli manca addirittura da ben cinque mesi (dal 10 novembre 2024)!