Seravezza: ecco Simonetti. Il Corsanico sceglie Casani

Sotto l’albero di Natale il Seravezza Pozzi in Serie D ha trovato il regalo che gli arricchisce il centrocampo di spessore, qualità ed esperienza. Dopo aver chiuso il girone d’andata a -1 dalla Pianese campione d’inverno ecco che la società verdazzurra ha voluto subito dare un segnale forte a sé stessa, all’interno, ma anche agli altri, all’esterno: il Seravezza ci crede e darà tutto quello che è in suo potere per provare a restarci lassù, lottando per vincere il campionato.

La ciliegina sulla torta è arrivata con l’acquisto di Lorenzo Simonetti, centrocampista classe 1996 che in carriera ha fatto tanta C. Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, vanta oltre 170 presenze in Lega Pro con le maglie di Renate, Messina, Pistoiese, Carpi e Parma (col club ducale nella stagione 2015/2016, al suo esordio tra i “grandi”, vinse subito il campionato di Serie D).

Il 27enne Simonetti (che nell’ultimo periodo era all’Aglianese) rappresenta un importante rinforzo per la mediana dove contenderà una maglia nell’undici titolare a Bedini o a capitan Granaiola. Possibile a questo punto che possa esserci un’uscita (probabilmente il 2003 Biaggi... ma occhio pure alla posizione di Del Rosso) lì nel mezzo per andare a cercare più spazio altrove. Intanto ora Amoroso avrà ancora più imbarazzo della scelta.

In Promozione invece è iniziato il ciclo Giuseppe Della Bona a Pietrasanta dove già quando c’era ancora Massimiliano Bucci in panchina erano state effettuate tre operazioni di mercato in uscita (Vettori alla Lampo Meridien, Lorenzo Pardini al Capezzano ed il 2004 Cristian Salini alla Torrelaghese) e due in entrata (il 2004 Alessio Vaselli dal Castelnuovo Garfagnana e soprattutto Gianmarco Mancini dalla San Marco Avenza... che ha subito debuttato con gol e assist).

In Prima categoria ha deciso di cambiare guida sotto le feste anche il Corsanico, nel tentativo di dare una scossa all’ambiente e risalire l’attuale brutta classifica da retrocessione. Così è stato esonerato Stefano Maffei e la panchina arancione è stata affidata ad Alfredo Casani (ex Torrelaghese). Il nuovo tecnico dei collinari ieri sera ha diretto il primo allenamento e potrà sfruttare il periodo della sosta per inculcare i suoi concetti di gioco.