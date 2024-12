Seravezza, occasione persa. Subiti 2 gol in 11 contro 10

SERAVEZZA POZZI

2

FULGENS FOLIGNO

3

SERAVEZZA POZZI (4-4-2): Lagomarsini; Mosti (30’ st Sforzi), Menghi, Sanzone, Coly (24’ st Lepri); Paolieri (35’ st Conde), Bedini, Greco, Bartolini (17’ st Turini); Bocci, Benedetti. All. Lucio Brando.

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Settimini (37’ st Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (43’ st Grea), Tomassini (46’ st Di Cato), Calderini. All. Alessandro Manni.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Reti: 24’ pt autogol Sanzone (F), 45’ pt Greco (S); 27’ st Settimi (F), 33’ st Nuti (F), 36’ st Bocci (S).

Note: espulso Calderini (F) al 7’ st; ammoniti Ceccuzzi (F), Mosti (S), Bedini (S) e Grea (F) dalla panchina prima che entrasse; angoli 7-2; recupero 2’ pt e 6’ st.

SERAVEZZA – Partita bella aggressiva fra un Foligno confermatosi team di primo piano di questo campionato ed un Seravezza cui è mancato qualcosa (sono pesate le assenze di Bellini e Stabile). La gara "da tripla" ha rispettato le attese. Entrambe hanno provato a vincere. E ci è riuscita la squadra ospite, nonostante il secondo tempo giocato quasi interamente con l’uomo in meno. Proprio quell’episodio al 7’ della ripresa (quando Calderini va a prendersi, molto ingenuamente, il secondo giallo ravvicinato in un paio di minuti) sembrava poter spostare l’inerzia dell’equilibratissima contesa dalla parte versiliese... e invece gli umbri in 10 contro 11 vanno a segnare due gol in 6 minuti (fra il 72’ ed il 78’) che saranno decisivi, stordendo un Seravezza che incappa in una domenica “poco propizia“ in vari aspetti.

Al pronti-via era stato capitan Benedetti ad apparecchiare con gran cross da destra per Bocci, il cui sinistro non inquadrava la porta da invitantissima posizione. Al 17’ lo stesso Bocci si mette in proprio liberandosi bene per il potente mancino, stavolta centrale e facile preda di Tognetti. Il gol sblocca-partita giunge al 24’ in modo fortuito quando sul ravvicinato sinistro sporco di Settimi c’è Tomassini che si scanza e Sanzone che tocca indirizzando la sfera all’angolino. La replica verdazzurra è nel tiro-cross da destra di Paolieri che colpisce la parte superiore della traversa. Poi il Seravezza rischia grosso di subire il raddoppio da lontanissimo sui tentativi di Calderini e Tomassini. Poi al 36’, su errato disimpegno di Menghi, ci mette una miracolosa pezza Lagomarsini su Khribech. Un minuto dopo è Bartolini col destro a divorarsi la chance del pari. E lo stesso esterno mancino 2005 si fa murare due volte al 40’ dopo la parata di Tognetti su Mosti. Allo scadere del primo tempo ecco l’1-1 splendido di Greco in slalom gigante a tagliare l’area in diagonale fino ad entrare in porta col pallone.

Ad inizio ripresa, oltre al rosso a Calderini, c’è un episodio da moviola in area umbra (va giù Mosti che chiedeva un rigore non dato). Poi gol annullato a Bocci per fuorigioco dopo paratona sulla riga di Tognetti sull’inzuccata di Paolieri da pochi passi. Quindi Lagomarsini è bravo ad opporsi all’ottimo Settimi, cui poi però si arrende al 72’ dopo aver respinto su Ceccuzzi.

Il Seravezza accusa il nuovo svantaggio e becca anche il terzo gol, da corner: imperiosa capocciata di Nuti sull’angolo da destra del leader tecnico Khribech. Accorcia le distanze Bocci di testa sul cross del subentrato Lepri. Infine al 92’ Benedetti da un metro spara addosso a Tognetti la palla del 3-3.

Simone Ferro