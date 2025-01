Seravezza, pari in rimonta. Ancora a segno Benedetti

seravezza

SERAVEZZA: Lagomarsini, Coly (24’ st Sforzi), Mosti (5’ st Lepri), Paolieri (5’ st Stabile), Greco, Benedetti, Bellini (30’ st Bartolini), Menghi, Bocci (24’ st Raineri), Sanzone, Sava. All. Brando.

OSTIA MARE LIDO: Morlupo, Peres, Pinna, Kouko, Rasi, Vagnoni, De Crescenzo (37’ st Lazzeri), Morano (21’ st Proietti), Mbaye (17’ st Frosali), Pontillo, Mercuri (26’ st Sacko). All. Minincleri.

Arbitro: Mansour Faye di Brescia (assistenti di linea Kevin Turra di Milano e Nicolas Prestini di Pavia).

Reti: 26’ pt aut. Paolieri (O); 33’ st rig. Benedetti (S).

Note: spettatori 300 circa fra cui Daniele De Rossi; ammoniti Mbaye (O), Bocci (S), Pontillo (O), Coly (S), Peres (O), Pinna (O), Bellini (S), Raineri (S) e l’allenatore Lucio Brando (S).

POZZI DI SERAVEZZA – Pareggio 1-1 per il Seravezza che allunga la sua striscia utile a 5 partite (con 9 punti fatti) anche se torna a prender gol dopo 376 minuti dall’ultima volta. Contro l’Ostia Mare Lido il match non si era messo bene, andando sotto per effetto di un’autorete da corner. Poi Brando le ha provate tutte buttando dentro quasi tutte le armi offensive che aveva. Il pari è arrivato su rigore, procurato dall’interessante 2006 Sava e trasformato dal solito implacabile bomber Benedetti (al 12° sigillo di questo campionato). Il tutto sotto gli occhi di Daniele De Rossi, l’ex bandiera della Roma (di cui è stato sia giocatore sia di recente allenatore in questa Serie A 2024/2025) e campione del mondo con l’Italia nel 2006, che era sugli spalti del “Buon Riposo“ poiché entrato a far parte della dirigenza del club della costiera capitolina.

Il match, che il Seravezza affronta senza Bedini e Turini ma con Bellini che si rivede titolare, è approcciato meglio dagli ospiti a loro volta camaleontici tatticamente in base alla fase di gioco. Il primo squillo è un colpo di testa di Benedetti che non impensierisce Morlupo. Più lavoro invece dall’altra parte per Lagomarsini su Proietti. Il vantaggio giunge da calcio d’angolo con la deviazione sottomisura nella propria porta del 2006 Paolieri. La replica verdazzurra allo svantaggio è nell’incornata di Coly che termina però fuori di poco.

Nella ripresa Brando cambia la partita sfruttando a pieno le sostituzioni mentre l’Ostia Mare si chiude a riccio. Il Seravezza ha come suo stile il pieno controllo della palla ed il possesso del campo. Ma c’è sterilità, essendo stavolta poco ficcanti negli ultimi 20 metri. Servirebbe un episodio per cambiare le sorti dell’incontro... ed eccolo arrivare nell’ultimo quarto d’ora quando Sava tira forte verso la porta mandando la sfera ad impattare sul braccio largo di un avversario. Rigore netto che Benedetti non si fa pregare nell’infilare alle spalle di Morlupo, spiazzandolo a modo suo. Finisce 1-1 e il Seravezza resta 2° ma ora ripreso dal Grosseto e a -10 dal Livorno.