Seravezza-Siena e Viareggio-Castelnuovo. Pronti per un’altra domenica di "big-match"

Si è chiuso il mercato dei dilettanti... e l’ultimo colpo l’ha piazzato il Forte dei Marmi in Promozione prendendo il centrocampista Davide Minichino, che al Viareggio è stato sostituito con Tommaso Ferrarese. Ma vediamo il programma della domenica che attende le versiliesi.

Serie D (22ª giornata). Il big-match di questo quinto turno di ritorno nel girone E è Seravezza-Siena al “Buon Riposo“ di Pozzi dove domani alle 14.30 arbitrerà Angelo Davide Lotito della sezione di Cremona, coadiuvato dagli assistenti di linea Mateo Sadikaj di Mestre ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa. Nel Siena è in dubbio la presenza del forte attaccante viareggino Elia Galligani mentre nel Seravezza sarà ancora fuori il trequartista Bellini. Il Livorno capolista (a +8 sui verdazzurri) ospita il San Donato Tavarnelle.

Eccellenza (21ª). Il Camaiore primo della classe è in trasferta a Montespertoli (dirige Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga, con Matteo Mucci di Pistoia ed Alessandro La Veneziana di Viareggio) e può sfruttare il turno sulla carta favorevole per allungare ulteriormente in vetta. Infatti il Castelnuovo Garfagnana secondo della classe (a -9 dai bluamaranto) fa visita al Viareggio: sul sintetico del Marco Polo Sports Center fischierà Federico Lorenzi di Pistoia, assistito da Klevis Laci di Empoli e Stefano Dore di Pisa. Il Real Forte Querceta va invece a Perignano contro il Fratres degli ex Alessandro Meucci e Giacomo Rossi: la terna è con l’arbitro Gianluca L’Erario di Formia ed i guardalinee pratesi Andrea Tilli e Olaleye Durodola.

Promozione (21ª). In casa sia il Pietrasanta sia il Forte dei Marmi: i biancocelesti hanno il Casalguidi (arbitro Roberto Scardigli di Livorno, assistenti Giacomo Di Legge di Pisa e Simone Giovannini di Prato); gli squali hanno il Marginone (Edoardo Martino Cellai di Firenze, Nicola Mori di Livorno e Lorenzo La Macchia di Pontedera).

Prima categoria (20ª). Il Capezzano riceve sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ i Diavoli Neri di Gorfigliano (dirige Edoardo Tonioli di Carrara) mentre la Torrelaghese va a Serricciolo (l’arbitro è Livio Iacobellis di Pisa). I gialloviola hanno ingaggiato il difensore Matteo Ghilarducci.

Seconda categoria (20ª). Il Corsanico è in grande spolvero, venendo da ben 3 vittorie di fila, e vuole calare il poker a Pontasserchio (designato il fischietto Matteo Bertoni di Pontedera). Mentre il Massarosa cerca il ritorno ai 3 punti in casa contro l’Atletico Carrara dei Marmi (arbitra Gabriele Leoni di Livorno).