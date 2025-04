Seravezza torna alla vittoria in Serie D: decisivi Lagomarsini e Bedini

È stato come una liberazione tornare a vincere nel campionato di Serie D (girone E) per il Seravezza che non ci riusciva dal 2 marzo. E tra le mura amiche del “Buon Riposo“ addirittura dal 5 gennaio. Ma che sudata per battere una mai doma Sangiovannese in uno dei quattro anticipi al sabato della quartultima giornata di regular season. I valdarnesi avversari hanno sbagliato due rigori, di cui quello del possibile 2-2 al 95’. Eroe della settimana in casa verdazzurra è stato il portierone Ettore Lagomarsini, che ha respinto il tiro dal dischetto di Rotondo a tempo scaduto. La copertina l’estremo difensore dei versiliesi se la divide col centrocampista Brian Bedini, autore dello splendido gol del 2-0 seravezzino con torsione aerea e frustata di testa all’incrocio (davvero un gran gol!).

Questi 3 punti tra l’altro, essendo stati concomitanti col pareggio (1-1) nello scontro diretto fra GhiviBorgo e Fulgens Foligno, consentono al Seravezza di tornare da solo al terzo posto in classifica a tre turni dalla fine, a -1 dai Foligno e a +2 sul Ghivi. Nella lotta playoff poi strizza l’occhio ai verdazzurri pure la sconfitta domenicale del Grosseto ad Ostia Mare. E giovedì si tornerà già in campo nel turno infrasettimanale pre-pasquale valido per la terzultima giornata: il Seravezza avrà lo scontro diretto per il 2° posto a Foligno.

Il tecnico dei versiliesi Lucio Brando commenta così la vittoria 2-1 sulla Sangiovannese: "Questa vittoria l’abbiamo voluta fortemente. La sentivamo tanto questa partita e la volevamo in tutti modi, ad ogni costo, prtare a casa. Per 70 minuti abbiamo disputato una grande gara, dominando dal punto di vista del gioco. Siamo andati sopra 2-0, è vero, ma il momento recente per noi non è stato facile per cui ci stava di soffrire senza riuscire a chiuderla anzitempo. Qualche errore lo abbiamo sicuramente commesso nella gestione del vantaggio ma ci sono stati anche degli episodi da rivedere. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e che avevamo preparato. Abbiamo pagato qualcosa in termini di chili e centimetri... ma lo sapevamo. Ora andiamo a Foligno carichi, con l’obiettivo che diamo sempre: quello di vincere ogni partita".

A parlare in sala stampa è anche il portiere para-rigori Lagomarsini: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene ed ho rivisto il vero Seravezza che ha ritrovato le caratteristiche tipiche del proprio gioco che purtroppo avevamo un po’ perso nelle ultime settimane. Ora invece abbiamo ritrovato serenità e controllo nel trovare le giocate. Nel finale il match si è innervosito un po’ e siamo stati travolti dagli eventi ma abbiamo tenuto botta reggendo l’urto. Ci siamo più che meritati questi 3 punti. E il rigore parato lo dedico al team-manager ’Domé’ Conti".