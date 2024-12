Seravezza vince ancora. Resta in scia del Livorno

sangiovannese

0

seravezza pozzi

1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica (32’ st Pertici), Nannini, Romanelli, Pardera (20’ st Bertaso), Arrighi (14’ st Chelli), N. Bocci, Rotondo. A disp: Barberini, Orselli, Bargellini, Shenaj, Iacomoni, Lombardi. All. Bonura.

SERAVEZZA (4-3-2-1): Lagomarsini; Mosti (38’ st Salerno), Sanzone, Sessa (18’ st Piccolo), Turini (29’ st Bartolini), Greco, Menghi, Bedini; Stabile (42’ st Tommaso Bocci), Bellini (1’ st Coly); Benedetti. A disp: Borghini, Accorsini, Conde, Caddeo. All. Brando.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Rete: 30’ pt Stabile.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Romanelli, Sessa, Rotondo, Bonura, Arrighi, Santeramo.

SAN GIOVANNI – Con il minimo sforzo il Seravezza espugna San Giovanni e tiene la scia della capolista Livorno. Il grave errore sullo 0-0 oltre all’incertezza decisiva di Patata, in pratica, hanno fatto la differenza in una gara dove i versiliesi, con molta esperienza, sono riusciti a portare a casa l’intera posta. Le due compagini arrivano da un momento molto favorevole. La prima frazione è caratterizzata da un maggior possesso palla dei versiliesi inframezzato da due occasioni della Sangiovannese che, soprattutto al 14’, colpisce una traversa a porta vuota con Bocci.

Il Seravezza passa alla mezz’ora, conclusione dal limite, Patata respinge male il pallone, sul quale si avventa Stabile che non ha difficoltà a portare avanti i suoi. Poco dopo una mischia furibonda in area versiliese non trova il tocco risolutore di nessun attaccante azzurro. Nella ripresa i ritmi si abbassanoe la squadra di Brando ha per due volte nel giro di pochi minuti l’opportunità di raddoppiare ma dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambierà.