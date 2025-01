Serie a. Il Bologna col Monza dopo il pari a San Siro

Il pari di San Siro ha confermato la solidità del Bologna che però dopo 3 gare senza successi (2 pari e un ko) cerca oggi i 3 punti alle 15 in casa col Monza, rigenerato dalla cura Bocchetti. "Veniamo da un grande sforzo mercoledì sera e giocare alle 15 di sabato è difficoltoso, per questo devo mettere in campo solo gente che è al 100%" ha spiegato mister Italiano alla vigilia. Sempre fuori Cambiaghi ed El Azzouzi, il tecnico ritrova Lucumi e ha fatto capire di cambiare fra i pali, dove ci sarà spazio per Ravaglia al posto di Skorupski. Potrebbero tornare dal 1’ Miranda, non utilizzato mercoledì, Ferguson al fianco di Freuler e Dallinga.