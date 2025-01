Serie A1. Il Cp Grosseto tenta il miracolo. Sfida sulla pista di Bassano

HOCKEYCon tre giocatori acciaccati, compreso Matias Sillero, infortunato sabato scorso, che difficilmente riuscirà a scendere in pista, il Circolo Pattinatori Grosseto è di scena, oggi alle 18 sulla pista del Bassano, nel posticipo della seconda giornata di ritorno. I biancorossi tornano in pista dopo la sconfitta interna contro il Giovinazzo, determinati a confermare il risultato dell’andata, un pareggio per 3-3 alla "Mario Parri".

"Solamente da giovedì - dice Massimo Mariotti - siamo riusciti a fare un allenamento a buon ritmo. Francisco Barragan è rimasto fermo tre giorni per un colpo subito al malleolo, Gabry Cairo aveva difficoltà a muovere una mano, mentre Sillero è rimasto a riposo, dopo la contrattura rimediata all’inizio della partita contro il Giovinazzo. Cose che capitano a tutte le squadre, ma che hanno condizionato sicuramente i nostri allenamenti".

Mister Mariotti parla poi della gara di Bassano: "Ci aspetta una partita difficilissima, contro un Bassano che ha dimostrato di essere una delle squadre più importanti di serie A1. I ragazzi di Alessandro Bertolucci, il tecnico campione d’Italia in carica con il Forte dei Marmi, hanno avuto qualche problemino all’inizio, ma poi sono partiti e, nonostante qualche battuta d’arresto, hanno risalito la china e sono a ridosso delle prime della classe. I giallorossi hanno una rosa più strutturata della nostra e cercheranno i tre punti, che consentirebbero di rimanere a ridosso della prime quattro".